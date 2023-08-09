大蛇突然「空降手臂」瘋狂啄臉　女同時被老鷹和蛇攻擊爆血送醫

▲一條大蛇突然掉在女子身上，還攻擊她的臉。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州近來發生一起離奇事件，64歲女子瓊斯(Peggy Jones)在自家後院除草時，突然從天上降落一條大蛇，剛好掉在她手臂上，她試圖把蛇甩開反被攻擊臉部，結果一隻想要抓蛇的老鷹也跑到她身上，導致她同時遭到蛇與老鷹的攻擊，臉部和手臂爆血受傷。

女子瓊斯上月25日在位於錫爾斯比(Silsbee)家中除草時，一條蛇突然掉在她手臂上，而且還緊緊纏住不肯離開，她表示，「我當時拼命揮手想把蛇甩掉，可是蛇纏得很緊，然後一隻老鷹突然飛下來，不斷攻擊我的手，我只能拼命大喊救命」。

Peggy Jones was mowing the grass when a snake fell from the sky. While the snake was gripping her arm, a hawk swooped down and began to viciously attack her. https://t.co/S6C7x5c2fv — WFAA (@wfaa) August 8, 2023

同時遭到蛇和老鷹攻擊，導致瓊斯的手臂上滿是鮮血與瘀傷，她的臉部因為遭到大蛇攻擊，眼鏡鏡片不但被撞壞，鏡片上還充滿蛇的毒液，最後老鷹終於把蛇叼走，才離開她身上。

瓊斯的丈夫聽到她的慘叫聲，趕緊幫忙將她送去醫院，醫護人員得知事發經過也都覺得十分驚奇。事件雖然沒有造成瓊斯生命危險，卻讓她留下精神創傷，睡覺時常常會突然驚醒，「我現在只慶幸自己還活著」。