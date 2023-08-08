情侶吵架！女怒爬上「45m高壓電塔」男友也追上去　誇張片瘋傳

▲情侶爬到高壓電塔上不肯下來。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

印度恰蒂斯加爾邦一名女子因為和男朋友吵架，想不開竟然爬上45公尺高高壓電塔，男友發現後也跟著爬上電塔，2人都在高壓電塔上不肯下來，危險景象被拍下後在網路上瘋傳。

事件3日發生在恰蒂斯加爾邦的Gaurela Pendra Marwahi區，網路流傳影片中可看到，一名女子竟然爬上45公尺高高壓電塔，男友為了勸她下來也跟著爬了上去，2人便一直在電塔上堅持不下，有村民注意到危險景象後趕緊報案。

We have been building transmission towers from ages. This is the first time I have seen someone climb them to commit suicide upset with her lover. Good news, the boyfriend followed her up and convinced her to climb down. All iz well #Chhattisgarh #today pic.twitter.com/3MRpbZ8RJI — Harsh Goenka (@hvgoenka) August 6, 2023

警方約30分鐘後趕到現場，花費了長達好幾個小時勸說，最後才終於讓2人願意離開高壓電塔，幸好事件沒有造成人受傷。當地媒體指出，爬上電塔的女子名叫安妮塔(Anita Bhaina)，她與隔壁村男子穆克許(Mukesh)相戀已經1年，2人當天因為發生爭執，安妮塔才會爬上電塔尋死。

類似事件在當地其實並不罕見，印度西孟加拉邦巴爾達曼(Burdwan)2021年也有一名25歲男子因為被心儀女子拒絕，就爬上高壓電塔，去年恰蒂斯加爾邦也有一名婦女因為丈夫家暴，拒絕回家而爬上電塔。

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