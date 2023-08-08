被丈夫囚禁長達12年　警從「變態凌虐房」中救出全裸受害女

▲女子控訴被丈夫囚禁長達12年。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

法國東北部城市福爾巴克(Forbach)傳出一名55歲德國男子，將53歲妻子囚禁在房間中長達12年，受害者被人發現時全身赤裸，頭髮被剃光，還有部分手指和腳趾被打斷。警方目前已逮捕55歲凶嫌進行調查。

法國警方7日上午接到報案，這名被囚禁的53歲女子表示，她於2011年開始遭到丈夫囚禁，現在好不容易偷到丈夫的手機，才終於可以向外界求救。警方立即前往事發地點調查，一度還被55歲凶嫌阻擋在門外，強行闖入後在公寓房間內發現被囚禁的受害者。

法國媒體報導，受害者被囚禁的房間全都被鐵絲給封閉了起來，全身赤裸的她，不但頭髮被剃光，身上多處受傷，警方還在一本筆記本中，發現凶嫌記錄下受害者何時才能吃飯，與各種凌虐手法。

受害女子目前已送醫接受治療，發現久未進食的她身體狀況十分虛弱。55歲凶嫌則被控綁架、加重性侵罪、殘酷虐待行為等罪，關押在監獄中接受調查。

法國媒體報導後，檢察官格拉迪(Olivier Glady)卻表示，受害女子身體雖然虛弱，但沒有發現骨折或瘀傷，用鐵絲封閉家中是為了防止所養的貓逃跑。鄰居透露，凶嫌告訴他們，因為妻子患有癌症所以足不出戶，有時候會痛苦發出尖叫聲，男子看起來十分友善、有禮貌。