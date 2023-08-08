出生3天就被抱走　女長大遇見「神複製長相閨蜜」才發現綁架真相

▲女子長大才發現身世真相。（圖／翻攝自Instagram／miche.solomon）
記者李振慧／綜合報導
南非26歲女子米奇(Miche Zephany Sheldon)剛出生時就在醫院被人抱走，直到長大在學校與長相神似的女同學卡西迪(Cassidy Nurse)成為好友，才發現2人其實是失散多年的姊妹，雖然綁架她的養母被捕，近來她的婚禮上仍邀請養父前來，和親生父親一起陪伴她走上紅毯。
米奇1997年4月27日出生僅3天時，在醫院被養母索羅門(Lavona Solomon)偷偷抱走，一直到2015年17歲才發現自己其實是被綁架的真相，因為她在學校發現與她長相十分神似的學妹卡西迪，2人雖然相差3歲卻宛如雙胞胎，引發卡西迪父母懷疑是失散多年的女兒，後來於同年2月25日進行DNA檢測後證實是親生姊妹，米奇才終於得知自己真正的身世。
‘The selfie that revealed I was a stolen baby’ https://t.co/vCUhsQtaBd pic.twitter.com/8rmocI9ttU— Africa Times of News (@AfricaTimesofN1) October 27, 2019
米奇近來接受媒體採訪時表示，得知自己的真正身世，其實帶給她很大的打擊，因為她與養父母的感情十分親密，反而與親生父母比較陌生，「這對我真的很困難，我這一生都是由養父母所撫養長大的，我必須去適應我有2個來不同家庭的父親，但當我要結婚時，我希望他們都可以陪我一起走紅毯」。
米奇近來於今年3月21日舉行了婚禮，雖然養母索羅門因為綁架罪行，被判入獄10年，所以無法參與她的婚禮，但她仍邀請了養父麥可(Michael)和親生父親納斯(Morne Nurse)一同出席婚禮，她表示，「我的親生父親一開始有點不開心，但最後他成全了我的希望，真的是奇蹟」，婚禮過後，2個家庭原本緊張的關係也有了改善，讓她非常欣慰。
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