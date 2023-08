號碼養20多年終於等到　女用「家人生日」爽中600多萬元大獎

▲女子等了20多年,終於中獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅萊納州一名女子使用同一組數字玩樂透玩了20多年,近來終於中威力球(Powerball)大獎,贏得美元20萬元(約台幣634萬元)獎金,得知中獎的那刻剛好全家正在一起度假,震撼消息讓她不敢相信。

居住在穆爾斯維爾(Mooresville)的女子塔瑪拉(Tamara Laughinghouse)最近與家人在懷俄明州度假時,意外發現自己中了大獎,她表示,「當時我正在和爸媽一起喝咖啡,當我爸把中獎數字唸出來時,我趕緊要他再唸一次」。

Tamara Laughinghouse of #Mooresville found out the birthday numbers she uses to play #Powerball won her a $200,000 prize! “I’ve been playing those same numbers for over 20 years,” Laughinghouse said. Her ticket was from Food Lion on Brawley School Road. https://t.co/ze4Ts4Qw8C pic.twitter.com/2TYSAL0jYM