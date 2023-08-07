號碼養20多年終於等到　女用「家人生日」爽中600多萬元大獎

▲女子等了20多年，終於中獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名女子使用同一組數字玩樂透玩了20多年，近來終於中威力球(Powerball)大獎，贏得美元20萬元（約台幣634萬元）獎金，得知中獎的那刻剛好全家正在一起度假，震撼消息讓她不敢相信。

居住在穆爾斯維爾(Mooresville)的女子塔瑪拉(Tamara Laughinghouse)最近與家人在懷俄明州度假時，意外發現自己中了大獎，她表示，「當時我正在和爸媽一起喝咖啡，當我爸把中獎數字唸出來時，我趕緊要他再唸一次」。

Tamara Laughinghouse of #Mooresville found out the birthday numbers she uses to play #Powerball won her a $200,000 prize! “I’ve been playing those same numbers for over 20 years,” Laughinghouse said. Her ticket was from Food Lion on Brawley School Road. https://t.co/ze4Ts4Qw8C pic.twitter.com/2TYSAL0jYM — NC Education Lottery (@nclottery) August 4, 2023

塔瑪拉之所以要求父親重複數字，是因為中獎號碼和她多年來重複使用的號碼一模一樣，該號碼她已經使用長達20多年，是由多位家人的生日所組成。

塔瑪拉表示，「我不敢相信我贏了這麼多錢，我和丈夫都非常興奮」，之後計畫將一部分獎金作為義大利的旅行費用，「我一直很想看看我祖先的故鄉，現在我和丈夫終於可以去了」。