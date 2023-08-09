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父親節沒一起吃飯！呂秋遠親曝「這原因」冷戰半年　爸匆匆掛電話

呂秋遠透露，和父親吵架的當晚，坐在冷得要命的港邊沉思。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

▲呂秋遠透露，和父親吵架的當天晚上，就坐在這冷得要命的港邊沉思。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

圖文／CTWANT

昨（8）天是父親節，不少人都會全家大小一起吃飯慶祝。不過律師呂秋遠表示，今年沒有跟爸爸吃飯，原因是他和爸爸自今年1月底就開始冷戰。

呂秋遠在臉書透露，往年父親節都會一起吃飯，對家人來說，這是個有儀式感的日子，可是今年沒有了，原因是他和爸爸自今年1月底就開始冷戰。他娓娓道來冷戰的原因，表示那天媽媽抱怨復健很痛苦，她不想做了，結果爸爸聽完很生氣，竟說出「別想拖累家人，不復健就滾出這個家」，讓他非常難過。

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呂秋遠當下蠻生氣的，用力放下筷子對爸爸說，「不要每次對媽媽講話的態度都是這樣！也不要對家人的態度都是這樣。」爸爸聽到這段話也兇他，「你這什麼講話的態度，你有尊重我這個爸爸嗎？」之後父子開始唇槍舌戰，最後呂秋遠選擇離開現場，開車回台北，至今都沒有再回家。呂秋遠提到，儘管母親節一家人有在外面餐廳吃飯，但父子倆之間幾乎沒有互動，嘗試夾菜給爸爸、試圖破冰，但爸爸並沒有回應。

昨（8）日是父親節，他想到，「如果我都可以在網路上回答陌生人問題，可以解決陌生人的疑惑，我幹嘛不願意打通電話給他？」他因此打給爸爸，結果轉語音信箱，「我鬆了一口氣，沒想到，一分鐘以後，換我的電話響了。」

呂秋遠向爸爸祝賀「父親節快樂」，結果爸爸淡淡說了聲「謝謝」後就急忙掛斷，最後電話只剩下嘟嘟聲。呂秋遠嘆，「我想，父親節的意義，大概就是在這裡吧！」

貼文一出引起討論，不少網友留言「有些事勉強不會比較好」、「我已透視到爸爸流下了開心的淚水」、「我覺得爸爸會對媽媽說這種氣話無非是要讓媽媽振作加油」、「感觸好深，父母的不擅長表達愛也是做子女的沉重枷鎖」。

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