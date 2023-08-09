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新北猴硐種滿貓薄荷！喵星人愛得不得了　50童手繪貓咪

▲▼ 台灣首座貓村「猴硐」名聲紅遍世界，新北市政府動保處也特別在猴硐貓村種植一大片貓咪喜愛的「貓薄荷」，營造動植物多元共融生態 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲台灣首座貓村「猴硐」名聲紅遍世界，新北市政府動保處也特別在猴硐貓村種植一大片貓咪喜愛的「貓薄荷」，營造動植物多元共融生態 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

台灣首座貓村「猴硐」名聲紅遍世界，獲CNN評選為「全球六大賞貓景點」之一，新北市政府動保處也特別在猴硐貓村種植一大片貓咪喜愛的「貓薄荷」，營造動植物多元共融生態，成為民眾假日觀光休閒好去處，8日有50名學童近距離觀察貓咪，並手繪貓咪圖畫，建立友善動物觀念！

8月8日是父親節外，也是「國際貓咪日」，由國際愛護動物基金會於2002年制訂該紀念日，提倡用愛心對待貓咪。新北市猴硐因煤礦產業沒落，因為貓隻數量眾多而成為貓村，一位愛貓網友成立了志工隊，改善村內的環境，給予貓咪更友善的生活空間，因而讓地處偏遠的猴硐貓村成為觀光勝地。前往猴硐貓村沿途都設有貼心、可愛的路標，提醒民眾避免攜帶動物前往、不建議使用閃光燈拍攝等事項。

新北市動保處特別於8日在猴硐貓村舉辦「8/8國際貓咪日為貓咪上色彩活動」，有50名學童在畫紙上塗鴉為貓咪上色彩，同時也近距離與貓咪互動，享受被可愛貓咪圍繞以及擼貓時的樂趣，遇到不熟悉的貓，可以慢慢靠近牠，輕輕撫摸牠的頭部及背部，貓咪感覺舒服時會閉上眼睛，尾巴也會輕輕的擺動，將生命教育觀念融入寓教於樂，還可和有名的貓所長「銅鑼燒」一起拍照留念。

▲▼ 台灣首座貓村「猴硐」名聲紅遍世界，新北市政府動保處也特別在猴硐貓村種植一大片貓咪喜愛的「貓薄荷」，營造動植物多元共融生態 。（圖／記者戴上容翻攝）

動保處補充，猴硐街貓所需的服務，包含結合商家、設立志工巡守隊、定期戶口普查、施打晶片、種植專屬綠植栽及保健醫療等服務，更在猴硐貓村設置貓咪認養小棧，互動區有許多親人的貓隻，有意願飼養民眾，經評估合適後協助完成寵物登記認養，幫貓咪找到疼愛牠們新家。

新北市動保處表示，猴硐貓村每年吸引約100萬人次遊客前來賞貓，動保處不僅向民眾推廣衛教，也以貓咪為服務對象，提供更全方位的守護能量。民眾如有認養需求，可參考動保處認養專區(https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw)或動保處官方臉書，至新北市各動物之家或認養小棧認養毛寶貝，享有免費辦理寵物登記、絕育補助及終身免費狂犬病疫苗注射等優惠，動保處也呼籲民眾認養前審慎考量，認養不棄養，毛寶貝不僅是寵物，更是陪伴我們一起生活的家人，照顧毛寶貝一生，彼此守護。

▲▼ 台灣首座貓村「猴硐」名聲紅遍世界，新北市政府動保處也特別在猴硐貓村種植一大片貓咪喜愛的「貓薄荷」，營造動植物多元共融生態 。（圖／記者戴上容翻攝）

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