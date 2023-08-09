▲2023桃園暑期科普營隊，小學生齊聚元智大學3天2夜共學共宿

▲機器人組裝課程。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學與南興國小攜手合作，辦理市府2023桃園Fun暑假暑期科普營隊，營隊活動在元智大學以3天2夜的模式辦理，來自不同國小的同學齊聚共學，宿營元智，體驗徜徉大學校園生活美好！元智大學廖慶榮校長8日表示，暑期科普營隊以提升學生科技素養為主軸，培育未來科技人才。

南興國小金壽梅校長說，本次課程由元智大學電機系和藝術設計系的教授們擔任課程講師，帶領學生探索、探訪及探究科普世界之浩瀚與多元，讓學生留下美好難忘的學習經驗！

元智大學教務長謝建興表示，元智以STEM教育理念培養跨領域素養和能力，暑期科普營隊安排機器人辨識及元宇宙等課程，讓學生了解科技的最新發展與應用，並掌握相關技能和知識。

謝建興說，在機器人課程製作中，教師教導機器人組裝與程式撰寫，學生們在組裝過程中可培養程式邏輯能力；在科技藝術課程中，教導藝術設計的繪製與影像辨識的基礎技能，學生繪製圖形，透過雷射切割後，進行組裝，再進行程式撰寫，教導學生科技與藝術的結合；第三天的課程則安排元宇宙的技術，以動手做的方式讓學生了解虛實整合中看到的影像與製作的原理。

▲VR課程教學。（圖／元智提供）

三天的活動，皆安排元智大學Youth社團進行生活輔導和團康活動，提供營隊學生全方位照護，藉由大學生的年輕活力及教授團隊的配合協作下，讓參與的學生體驗珍貴難忘的美好人生印記。