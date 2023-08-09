　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「200年一見」奧萬大暴雨　多處大型崩塌封園

▲▼ 奧萬大 。（圖／民眾提供）

▲奧萬大百年暴雨多處土石崩落。（資料照／民眾提供，下同）

文／中央社

颱風卡努蹂躪南投仁愛鄉，奧萬大山區的萬大溪主、支流新增多處大型崩塌地，河床大幅抬升，奧萬大雨量站24小時最大雨量為672.5毫米，暴雨超過200年重現期，災後迄今仍封園。

日前颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉暴雨釀災，農業部林業及自然保育署南投分署8日發布新聞稿表示，仁愛鄉奧萬大地區土石災情嚴重，因道路中斷，為詳細調查奧萬大山區及聯外道路受災情況，林業署南投分署今天上午申請空勤總隊直升機支援空勘現況。

林業署南投分署表示，經邀請專家、學者隨同空勘，結果發現奧萬大山區的萬大溪主、支流新增多處大型崩塌地、大量土砂下移，導致溪床抬升，聯外道路多處損毀，南投分署優先搶通奧萬大聯外道路維持救災機具車輛通行，後續辦理河道治理清疏、勘查監測作業。

▲▼ 奧萬大 。（圖／民眾提供）

南投分署指出，萬大溪及支流腦寮溪、清水溪、瑪谷溪等子集水區新增多處大面積崩塌，崩塌土石下移導致河床大幅抬升，初步研判是腦寮溪橋沖毀及清水溪橋受損主因；另外，奧萬大聯外道路多處坍塌無法通行，其中7.6公里處石灰坑、8.4公里處崩塌最嚴重，且石灰坑橋遭土石撞擊，需進一步評估橋梁結構安全。

南投分署表示，這次奧萬大雨量站24小時最大雨量為672.5毫米，就同一雨量測站而言，遠高於民國106年豪雨、97年辛樂克風災、98年莫拉克風災等歷年重大致災降雨事件，經分析為超過200年重現期以上的暴雨，也就是逾200年才出現；奧萬大國家森林遊樂區封園，開放日期未定。

ET快訊
遭大S提告！張蘭回應了
中華隊10金 總排名曝光
女團收死亡威脅！犯人預告「要在機場拿刀殺她」
醫師拿草刀「衝出診所」作勢砍他！原因曝光
張志豪單場三響砲灌7打點新高　兄弟11比3勝桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北單親爸獨自撫養自閉兒　兒手作卡片「爸爸我愛你」讓他淚崩

新北猴硐種滿貓薄荷！喵星人愛得不得了　50童手繪貓咪

「200年一見」奧萬大暴雨　多處大型崩塌封園

新北泰山曾是「芭比娃娃代工重鎮」！產能佔全球8成

全臺最大立體光雕秀　「世客博」台灣館戶外觀景區8／11起登場

因應AI時代推進「明日閱讀」　中大擬發展「智慧閱讀同伴

2023桃園暑期科普營隊　小學生齊聚元智大學3天2夜共學共宿

爭搶世客博商機！　大江購物中心一站式遊逛行程+免費停車吸客

深坑平埔橋鋼纜索力值檢測　8／9起進行車道調撥

消失百年原生細葉卷丹百合　洪勝雄：人工復育重現浴火鳳凰

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

BMW不爽被按喇叭一路追　2男怒砸爛賓士跳車頂狂踹

降溫了！雨擴全台下整天 嘉義以南留意雷雨＋陣雨

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

上膛槍抵腦畫面曝！囂張男嫌酒吧太熱　狂拉槍機點名這些人

新北單親爸獨自撫養自閉兒　兒手作卡片「爸爸我愛你」讓他淚崩

新北猴硐種滿貓薄荷！喵星人愛得不得了　50童手繪貓咪

「200年一見」奧萬大暴雨　多處大型崩塌封園

新北泰山曾是「芭比娃娃代工重鎮」！產能佔全球8成

全臺最大立體光雕秀　「世客博」台灣館戶外觀景區8／11起登場

因應AI時代推進「明日閱讀」　中大擬發展「智慧閱讀同伴

2023桃園暑期科普營隊　小學生齊聚元智大學3天2夜共學共宿

爭搶世客博商機！　大江購物中心一站式遊逛行程+免費停車吸客

深坑平埔橋鋼纜索力值檢測　8／9起進行車道調撥

消失百年原生細葉卷丹百合　洪勝雄：人工復育重現浴火鳳凰

新北單親爸獨自撫養自閉兒　兒手作卡片「爸爸我愛你」讓他淚崩

鋼鐵爸獨養自閉兒7年！父親節見手作卡「爸爸我愛你」淚崩了

新北猴硐種滿貓薄荷！喵星人愛得不得了　50童手繪貓咪

「200年一見」奧萬大暴雨　多處大型崩塌封園

陳建仁疑暗酸南投「未超前部屬」！許淑華不忍了：歡迎陳揆來看看

新北泰山曾是「芭比娃娃代工重鎮」！產能佔全球8成

隕石帶來「50顆金屬小球」疑外星科技！哈佛教授30天內將公布論文

9億大咖女星「現身鬆餅店打工」！爬上餐桌熱舞…關IG 2年近況曝

費城Fed總裁表態：升息已經結束　聯準會將保持利率穩定

超準！小紅書超夯「溜滑梯心理測驗」，秒測你的精神年齡

西瓜「穿蕾絲內褲」吊鐵網　主人曝原因：透氣、排水強

地方熱門新聞

南投最強老爸「徒步2小時入山」送奶粉給幼兒

全台唯一不粉紅　寶雅3年後掛回招牌

全臺最大立體光雕秀　「世客博」8/11起登場

泰山曾是芭比娃娃代工重鎮！產能佔全球8成

卡努暴雨虐奧萬大　200年一見

彰化清潔隊挺進雲林　支援古坑大清消

消失百年細葉卷丹百合　洪勝雄：人工復育重現浴火鳳凰

猴硐種滿貓薄荷！喵星人愛得不得了

深坑平埔橋鋼纜索檢測　8／9起進行車道調撥

爭搶世客博商機　大江購物中心免費停車吸客

桃園、龜山區16里逾3萬戶　8/19停水16小時

新北重賦水岸新魅力　山水匯集廣場今啟用

2023桃園科普營隊　小學生齊聚元智共學共宿

推進「明日閱讀」　中大擬發展智慧閱讀同伴

更多熱門

相關新聞

陳建仁酸南投未超前部屬！許淑華不忍了

陳建仁酸南投未超前部屬！許淑華不忍了

行政院長陳建仁日前到高雄勘災，對高雄的防災準備讚譽有加，並稱「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」，被外界解讀疑似暗酸南投縣長許淑華。對此，許淑華回應，各鄉鎮地形、防災狀況不同，雨量承受度也不一樣，短時間破千毫米的雨量下在一個鄉鎮，任何地方都承受不住，不應該拿災區互相比較。

南投最強老爸「徒步2小時入山」送奶粉給幼兒

南投最強老爸「徒步2小時入山」送奶粉給幼兒

特戰兵回鄉救災　見雙親受困含淚：我來了

特戰兵回鄉救災　見雙親受困含淚：我來了

投89線、投83線先後搶通開放通行

投89線、投83線先後搶通開放通行

陳建仁勘災「讚高雄酸南投」　郭台銘轟：災區、人命都用顏色區分

陳建仁勘災「讚高雄酸南投」　郭台銘轟：災區、人命都用顏色區分

關鍵字：

奧萬大暴雨南投卡努颱風災情

讀者迴響

熱門新聞

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

國泰CUBE卡大調整！增家樂福3%優惠　熱門通路「1動作」才給領

抽中一張有望現賺36.8萬元！　材料-KY 10日起開放申購

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

「Gino勁宥」又爆性侵！硬上女直播主遭起訴

老高否認抄襲　新片「談談最近的那件事」網傻眼：被噁到

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

Joeman看AV到一半「最正女優」真的出現！

囂張男嫌酒吧太熱　狂拉槍機點名這些人

林知延700萬豪門婚宴　賓客撐起台股半邊天

台電瀕臨破產！今年估計虧損4000億「恐全民買單」

台男憑實力逃出詐騙園區！總監都被他搞崩潰

城中城縱火釀46死！黃格格竟喊無期徒刑判太重

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面