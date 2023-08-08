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剛受困4天！南投最強老爸「徒步2小時入山」送奶粉給7個月大兒

▲▼南投,廬山溫泉。（圖／台中消防提供）

▲搜救隊陸續將受困民眾撤離，圖為阿嬤緊緊抱著小女嬰撤離。（圖／台中消防提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

受颱風卡努外圍環流影響，南投仁愛鄉多處土石崩塌、道路中斷，災情頻傳。一名33歲賴姓男子受困4天後於7日脫困，然而他剛脫困就想到7個月大的兒子可能沒奶粉而俄肚子，立刻徒步走了2小時的山路，將奶粉送到廬山溫泉區的妻子手中。

賴男3日在力行山區種菜，因颱風而受困4天，於7日脫困。賴男被救出後，得知回家的道路崩塌、妻兒受困，一想到孩子的奶粉差不多喝完，只要喝其他牌子就會吐，毅然決然地帶上奶粉，步行2小時山路找到妻而， 一起泡奶粉給兒子喝。

直到8日上午，賴男護送妻兒搭上渡繩索，順利脫困到對岸，但他卻沒有離開，而是留在廬山溫泉區幫忙其他災民撤離。對此，賴妻表示，老公在父親節還幫忙救災，真的很偉大，「替他感到很驕傲」。

▲▼南投,廬山溫泉。（圖／台中消防提供）

▲▼南投廬山溫泉今執行救援案，受困民眾陸續使用繩索渡河撤離。（圖／台中消防提供）

▲▼南投,廬山溫泉。（圖／台中消防提供）

面對父親節無法慶祝，反而是幫忙救災一事，賴男則笑著說，「很有成就感」。

網友看完紛紛大讚，「好帥的爸爸」、「爸爸真偉大。祝福你爸爸節快樂」、「父母真的很偉大」、「最強的男人，平安健康才是最重要的，父親節快樂」、「這不正是所有爸爸會做的事嗎」、「帥喔，賴爸爸」。

據悉，台中市消防特搜大隊指出，8日與中特搜大隊、南投、署特搜及新北在河道架設2組橫渡繩索，以拖拉方式協助受困者通過，現場包含2名嬰兒在內，共有59人受困。

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