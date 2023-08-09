陳建仁疑暗酸南投「未超前部屬」！許淑華不忍了：歡迎陳揆來看看

▲陳建仁日前到高雄勘災，除了稱讚高雄，也提到「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

行政院長陳建仁日前到高雄勘災，對高雄的防災準備讚譽有加，並稱「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」，被外界解讀疑似暗酸南投縣長許淑華。對此，許淑華回應，各鄉鎮地形、防災狀況不同，雨量承受度也不一樣，短時間破千毫米的雨量下在一個鄉鎮，任何地方都承受不住，不應該拿災區互相比較。

許淑華8日晚間指出，卡努颱風重創仁愛，第一時間中央與各縣市政府伸出援手，隨著道路陸續打通，初步救援完成，各地特搜隊準備下山返家，目前電力恢復98%、通信恢復約九成，緊接著縣府將與第五作戰區指揮部密切合作，進入部落巷道清淤；另有七個村明日起恢復垃圾清運，環保局也會派七組人開始進行環境消毒，並啟動啟動現金救助機制。

▲許淑華回應仁愛鄉災情處理。（圖／記者高堂堯翻攝）

不過，針對陳建仁疑似暗酸南投未超前部署，許淑華則回應，每一個鄉鎮地形及狀況都不同，救災與防災業務也不一樣，因此雨量承受度不一樣就不能互相拿來做比較，更何況南投從公所到縣府，完全是照著中央指示的防災、救災SOP，「只是當一陣大雨超過1000毫米下在仁愛鄉，我想任何一個鄉鎮都是承受不住的！」

許淑華強調，南投縣幅員遼闊，仁愛鄉或信義鄉有些山林居民，但只要一條主要聯外道路中斷，就會讓仁愛鄉成為孤島，如果加上斷訊，根本聯絡不到，因此在災情第二天她就立刻向中央請求直升機支援，這些都是立即性的做出判斷，不是一句SOP就能解釋，希望陳建仁有機會可以到南投看看，或許就能體諒防災與救災的不易。

許淑華也指出，本次風災造成南投農損1.2億元，農田流失及埋沒56公頃，超過全國農損9成，她7日已打電話給陳吉仲部長，請求能放寬本次農損認定，並獲得總統允諾會協助農損調查及補償，並且從速、從寬、從優，「再度感謝中央政府，無論是在農損調查、道路的搶通、醫療資源提供上，一起齊心合作，將這次災害帶來的傷害降到最低。」