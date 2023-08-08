特戰兵回故鄉南投救災　父親節見到受困雙親含淚「爸！我來了」

▲特四營施芷崴上兵將民生物資送到父母所在的工寮時，難掩激動地大喊「爸，我來了！」（圖／國軍第五作戰區）

圖文／軍聞社

國軍第五作戰區因應南投仁愛鄉災情，派遣特戰官兵執行人員搜救及交通難行地區物資運補任務，其中，特四營施芷崴上兵的雙親受困於山區坍方路段最嚴重的一處工寮，今日下午由連長廖少校率施兵和兩位士官幹部，徒涉3公里山路，將民生物資送到施兵父母所在的工寮，當與親人見面時，施芷崴上兵難掩激動大喊「爸，我來了！」，與父親相擁，畫面令人動容。

今天是父親節施芷崴上兵也是一名「準爸爸」，太太目前已懷有9個月身孕，正在埔里待產，風雨肆虐當天，父母親來不及撤離，只好先回到工寮避難，風雨過後，山區通訊及聯外道路一度中斷，只能等待救援。

由於山區多處道路遭土石淹沒，只能徒步上山，過程中，特戰官兵行進道路坡度陡峭，滿地砂石、泥沙與積水，可說是寸步難行，行走約3公里的路程後，終於到達父母所在的工竂，施芷崴也終於和父母見面。

施芷崴表示，當下聽聞家園遭逢災變，內心焦急萬分，他撥打電話確認家人平安後，心情才逐漸平復，雖然第一時間沒辦法陪伴家人，但他相信在國軍及地方的協力下，家鄉很快就會恢復從前美麗的模樣。

特四營連日執行救搜任務與物資運送，參與其中的施芷崴說，投入救災任務時，能感受自己盡的每一分力量，不只能給家鄉帶來幫助，也能帶給仁愛鄉民滿滿力量。