投89線、投83線先後搶通開放　晚間6點至明晨7點半預警性封閉

▲仁愛鄉投89線已經搶通，今下午2時起管制性通車。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

卡努颱風外圍環流引進西南氣流、豪雨，重創仁愛鄉，多條重要聯外道路受土石坍方影響而中斷，相關單位全力搶通；所幸8日下午陸續傳來好消息：投89線目前已搶通，從下午2時起進行管制性通車，隨後投83線也在下午5時通車，但南投縣政府強調，如遇大雨或臨時出現坍方，將隨時封閉道路。

南投縣災害應變中心表示，投89線今天下午自42.6K到46.2K搶通後即全線通車，投83線原評估因萬大水庫附近路基嚴重流失，必須改闢便道、需3天才能搶通，但經工程單位搶修後，目前也已經打通，並開放通車。

▲▼投89線52.2K處於7日發生路基淘空、路面整面塌陷的駭人場景。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

應變中心表示，因小車容易打滑，呼籲民眾盡可能利用四輪傳動車通行，由於山區天氣多變化，沿線路況還是得注意，隨時提高警覺；上述2條路線於晚上6點後到隔日7時30分將會進行預警性封閉，請用路人留意。

▲▼仁愛鄉投89線已經全線搶通。（圖／南投縣政府提供）

另投85線平靜橋嚴重毀損，短期難搶通，目前橋後部落仍需賴農路從清境方向維持對外聯絡。