民進黨台南市黨部　舉辦青年選戰種籽培訓營

▲民進黨台南市黨部將於8月27日至28日，舉辦「2024選戰種籽部隊培訓營」青年營活動，招收對象是18至35歲的青年朋友。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市黨部8日宣布，將於8月27日至28日舉辦「2024選戰種籽部隊培訓營」青年營活動，招收對象是18至35歲的青年朋友，廣邀對公眾事務、地方發展、青年議題等有興趣之青年參加。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，國家的未來掌握在年輕人手中，國家關鍵時刻經常是由年輕人帶領、推動改革及改變，辦理營隊則是讓青年認識、參與政治很好的渠道，期許能從自己所在的專業領域共同關心公共事務，帶領國家走向更好的未來。並說，民進黨從創黨至今除了許多民主前輩的努力以外，最重要的就是一直有年輕活血加入，因此也特別重視年輕人的栽培，希望大家透過營隊的活動更加認識民進黨；未來黨部會有更多活動計畫，讓年輕人有機會關心政治，一展長才。

市黨部執行長張孟暉表示，因應瞬息萬變的選戰，面對對手無所不用其極的選舉招式，必須快速而有力的回擊，特舉辦培訓營，以期2024總統勝選、立委全壘打。特與民主學院、青年發展部共同舉辦營隊，此次青年營講師陣容龐大，課程實用精彩，希望培養學員成為未來在外交、國防、策略上具有判斷與決策的能力，提供一個相互學習的機會，共同守護台灣的民主自由。

活動選擇入住走馬瀨蘭花會館，讓青年學子於學習吸收之餘，也能在最優美的環境中飽覽臺南風光，張孟暉再次呼籲，報名名額所剩無多，且本次活動完全不需費用，歡迎有志青年擁躍報名，請於上班時間洽民進黨台南市黨部電話：06-2655120。