民力無窮　台南市做工行善團協助修整門窗加入防疫行動

▲台南市做工行善團，協助修整弱勢家庭門窗，加入登革熱防疫行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民力加入防疫支援！台南市府團隊跨局處全面防治登革熱，勞工局獲報有弱勢家庭的門窗紗網破損嚴重，立即連繫「做工行善團」投入協助整修，8日前往仁德區幫忙更換門窗紗網，及時阻隔病媒蚊飛入室內住家，並透過志工民力協助清除家戶環境孳生源，公私協力降低病媒蚊傳播風險，擴大「做工行善團」愛心。

台南市勞工局表示，區里執行登革熱防治過程中，發現有些弱勢家庭的紗窗或紗門損壞，恐增加病媒蚊傳播風險，黃偉哲市長多次在登革熱一級指揮會議時提及希望志工民力加入，「做工行善團」志工獲悉相關情況後，立即允諾提供整修服務與協助，強調「防治登革熱，人人有責」。

衛生局和區公所昨天通報仁德區有弱勢家庭門窗紗網破損嚴重，「做工行善團」志工人力今日立即出動上工，修整損壞門窗之餘，不忘協助清除住戶環境孳生源，替防疫盡最大心力。

勞工局指出，「做工行善團」修繕服務從2013年起，迄今已邁入第10年，透過長期支持弱勢勞工家庭房屋修繕計畫，改善其居住環境等愛心作為，深受賴清德副總統、黃偉哲市長及台南市民肯定，近期加入防治登革熱行列，協助修整紗窗等愛心服務，讓地方民眾相當感動。

市府提醒，落實「巡、倒、清、刷」四大重點能有效防範登革熱傳播，近日連續雨天，請留意避免容器積水、儲水容器要加蓋，並定期徹底刷洗容器內壁，全力防止病媒蚊孳生並降低傳播風險。