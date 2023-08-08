卡努颱風為南部水庫進補1.5億噸以上　台南水情燈號7日起橙轉綠

▲卡努颱風西南風為南部山區帶來顯著降雨，台南市水庫蓄水量持續回升。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

旱災中央災害應變中心發佈，由於各單位努力共同推動節水及抗旱水源開發，加上近期卡努颱風西南風為南部山區帶來顯著降雨，台南市水庫蓄水量持續回升，中央7日宣布，台南地區由減量供水橙燈轉為水情提醒綠燈，水情逐漸好轉。

水利局表示，統計曾文水庫集水區自8月4日起至8月7日期間累計降雨量382.5毫米，曾文-烏山頭水庫總蓄水量於8月4日至8月7日之間增加蓄水量約1.5億噸，將近2座烏山頭水庫蓄水量，蓄水率由29％提升至55％，且蓄水量仍持續增加中，現階段水庫蓄水量已超越去年同期蓄水量。另外供應民生用水的南化水庫，透過集水區降雨量及持續自甲仙堰越域引水水量，蓄水量自5月下旬穩定提升，並於8月1日達滿庫自由溢流，截至8月8日上午9時為止，3大水庫總蓄水量為4.2億噸。

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水利局說明，旱災經濟部災害緊急應變小組經評估雖然南化水庫已滿庫、惟考慮需持續加強曾文-烏山頭水庫水量蓄存，並為因應降雨不確定性下，後續秋冬雜作供灌及公共用水需求等，仍須提醒民眾及產業共同節水並持續節水調度措施，故由減壓供水黃燈調整為水情提醒綠燈。

雖台南市水情已有轉佳之趨勢，但黃偉哲市長提醒，台南市水情燈號仍為綠燈水情提醒，尚未恢復正常，未來仍不可預期，巿長黃偉哲再次呼籲市民朋友持續撙節用水，養成隨手節水的好習慣；另外本市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供18000噸回收水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用，大家節水一小步，為水資源有效運用一大步，台南市政府與市民共同齊心努力，面對極端氣候挑戰。