辦護照聽音樂會舒緩排隊壓力　外交部雲嘉南辦事處優化公家形象

▲▼ 外交部雲嘉南辦事處由中華郵政及民間企業共同舉辦快閃音樂會，讓民眾舒緩排隊等候護照辦理時間，有效優化公家機構形象 。（圖／外交部雲嘉南辦事處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



適逢一年一度的父親節，為了給辛勞的辦事處同仁加油打氣，同時也祝福勞苦功高的爸爸們「父親節快樂」，外交部雲嘉南辦事處、中華郵政嘉義郵局、嘉義愛樂學會理事長音樂家黃于真，以及來自斯洛維尼亞的手風琴演奏家潘默士(Parovel Primoz)共同合作，父親節當天下午3時在雲嘉南辦事處領務大廳進行快閃音樂演奏，之後於下午4時移到嘉義玉山郵局進行第二場演出，讓現場民眾欣賞美妙音樂的同時，暫時舒緩排隊等候的時間，優化公家機構形象。

快閃演奏會活動一開始，黃于真及潘默士兩名音樂家分別手持長笛及手風琴，演奏法國「玫瑰人生」(La vie en rose)、日本「超級瑪利歐兄弟」(Theme of Super Mario Bros.)等浪漫輕快的音樂旋律，讓現場民眾驚呼連連並爆發出熱烈的掌聲，接下來並帶來一連串：巴西「慢慢來」(Despacito)、古巴「莫西多」(Mojito)、阿根廷「自由探戈」(Libertango)、西班牙舞曲(España cañí)、日本久石讓「宮崎駿電影系列主題組曲」、西班牙「白鴿」(La Paloma)、台灣「熱愛105度的你」等近十首耳熟能詳、老少咸宜的各國音樂經典組曲，外加一首安可曲「月夜愁」，帶領現場民眾在30分鐘的演奏中徜徉於優美旋律中遨遊全世界。

自從上(111)年底政府因應國際疫情的舒緩，逐步放寬國境管制措施以來，民眾出國經商及旅遊的需求大增，連帶造成到外交部雲嘉南辦事處申辦護照的人潮驟增，為了消化大增的申請案件，辦事處同仁除了管制休假並全員加班趕製護照，就是希望民眾都可以依照原訂時程出國。

外交部雲嘉南辦事處蕭勝中處長表示，外交部乃至行政院非常重視台北領事事務局與4個辦事處湧現排隊等候人潮及須久候才能遞件申辦護照的情形，雲嘉南辦事處除招聘臨時人員及請購護照印製機以擴充收件及護照製作能量之外，並動態視現場等待人數加開收件櫃台，以紓解領務大廳擁擠情形；另辦事處同時重視改善領務大廳候件環境，包含展示名家複製畫作、重新整理入口處花圃，並於領務大廳播放輕音樂、置放50餘張板凳坐椅及發送礦泉水，讓民眾感受到辦事處優化公共空間的努力。

蕭勝中特別感謝嘉義郵局及部分民間團體以贊助快閃音樂演奏會等方式，慰勞辦事處同仁的辛勞及紓解民眾排隊等候時間，充分展現雲嘉南地區豐富的人情味與在地人文風情。

本次快閃音樂演奏會也獲得辦事處的合作夥伴共襄盛舉，出席者包括：行政院雲嘉南區聯合服務中心許根尉執行長、東區戶政事務所黃浩君主任、中華郵政嘉義郵局張清龍局長、嘉邑行善團代表、嘉義市城隍廟賴永川董事長、葛永樂總幹事、嘉義西區扶輪社代表及王博瀚前社長等人，以及企業界義雲會創會會長、順億關係企業林文村總裁、老楊方塊酥等代表出席。