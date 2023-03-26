外交部雲嘉南辦事處優化辦公大廳　分享輕鬆辦護照

▲外交部雲嘉南辦事處教您如何輕鬆申辦護照 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情降溫，國境解封，民眾出國需求大增，外交部雲嘉南辦事處近期申辦護照人潮爆增。處長蕭勝中表示，為消化驟增的護照申請案件，辦事處配合外交部及領事事務局採取應處措施，同仁們除平日及週末加班趕製外，已增聘人力提升收件量能，力求讓所有民眾都能在出國前取得護照。此外，辦事處也優化領務候件大廳的環境，希望讓民眾在輕鬆的氛圍下等候。

自宣布國境解封後，國人申辦護照需求激增，外交部領事事務局與外交部中丶南丶東及雲嘉南四個辦事處均湧現排隊等候辦理護照的大批民眾。外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中表示，為避免民眾等待時間長造成不便，除了加強宣導網路預約申辦服務等措施，更致力於改善辦事處環境，播放音樂且藉由花卉、繪畫等造景，優化營造舒適的辦公環境。

辦事處主任林文俊進一步建議民眾近期如果沒有出國規畫或使用護照的需求，儘量避開這段申辦護照的高峰期，可以等確定要出國前適當時日再申請，不僅減少等候時間，也可延後護照效期的起算日。真有申辦護照的急迫性，民眾可先上網預約，再依照預約時間前來送件；或者可以委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件申換，以節省寶貴時間。

外交部雲嘉南辦事處進一步指出，嘉義市為雲嘉南觀光休閒消費中心，辦事處進駐嘉義市10年來服務雲嘉南地區民眾申領護照，免於長途奔波之苦。辦事處也與嘉義市政府密切合作，建議首次申辦護照的民眾，可攜帶身分證、符合規格之照片2張、同意書(未成年人)等相關文件，就近至戶政事務所透過「一站式服務」填寫「簡式護照資料表」及選擇領照方式，確認戶所電子簽名板顯示之護照申請書登載資料無誤後，即可持戶政事務所開立的繳款暨證明單至超商、郵局或農漁會繳納護照規費（每筆須另付手續費15元）；自繳費起14個工作天後，即可依選擇領照方式，到原送件戶所領取護照，或由外交部將護照快遞至指定地址，寄達時自付郵資後領照，無須排隊久候。