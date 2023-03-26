　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

外交部雲嘉南辦事處優化辦公大廳　分享輕鬆辦護照

▲▼ 護照申辦排隊久候? 外交部雲嘉南辦事處教您如何輕鬆申請 。（圖／嘉義市政府提供）

▲外交部雲嘉南辦事處教您如何輕鬆申辦護照 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情降溫，國境解封，民眾出國需求大增，外交部雲嘉南辦事處近期申辦護照人潮爆增。處長蕭勝中表示，為消化驟增的護照申請案件，辦事處配合外交部及領事事務局採取應處措施，同仁們除平日及週末加班趕製外，已增聘人力提升收件量能，力求讓所有民眾都能在出國前取得護照。此外，辦事處也優化領務候件大廳的環境，希望讓民眾在輕鬆的氛圍下等候。

▲▼ 護照申辦排隊久候? 外交部雲嘉南辦事處教您如何輕鬆申請 。（圖／嘉義市政府提供）

自宣布國境解封後，國人申辦護照需求激增，外交部領事事務局與外交部中丶南丶東及雲嘉南四個辦事處均湧現排隊等候辦理護照的大批民眾。外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中表示，為避免民眾等待時間長造成不便，除了加強宣導網路預約申辦服務等措施，更致力於改善辦事處環境，播放音樂且藉由花卉、繪畫等造景，優化營造舒適的辦公環境。

▲▼ 護照申辦排隊久候? 外交部雲嘉南辦事處教您如何輕鬆申請 。（圖／嘉義市政府提供）

辦事處主任林文俊進一步建議民眾近期如果沒有出國規畫或使用護照的需求，儘量避開這段申辦護照的高峰期，可以等確定要出國前適當時日再申請，不僅減少等候時間，也可延後護照效期的起算日。真有申辦護照的急迫性，民眾可先上網預約，再依照預約時間前來送件；或者可以委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件申換，以節省寶貴時間。

▲▼ 護照申辦排隊久候? 外交部雲嘉南辦事處教您如何輕鬆申請 。（圖／嘉義市政府提供）

外交部雲嘉南辦事處進一步指出，嘉義市為雲嘉南觀光休閒消費中心，辦事處進駐嘉義市10年來服務雲嘉南地區民眾申領護照，免於長途奔波之苦。辦事處也與嘉義市政府密切合作，建議首次申辦護照的民眾，可攜帶身分證、符合規格之照片2張、同意書(未成年人)等相關文件，就近至戶政事務所透過「一站式服務」填寫「簡式護照資料表」及選擇領照方式，確認戶所電子簽名板顯示之護照申請書登載資料無誤後，即可持戶政事務所開立的繳款暨證明單至超商、郵局或農漁會繳納護照規費（每筆須另付手續費15元）；自繳費起14個工作天後，即可依選擇領照方式，到原送件戶所領取護照，或由外交部將護照快遞至指定地址，寄達時自付郵資後領照，無須排隊久候。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
斷交台灣！「洪都拉斯慘被洗版」急發聲　尬吐取名原因
快訊／加油再等等！　汽柴油雙雙調降0.5元
中國「高度讚賞」宏都拉斯：順應大勢、合乎民心的正確抉擇！
快訊／宏都拉斯斷交台灣　AIT說話了
中國火速建交！宏都拉斯簽署聯合公報　承諾不和台灣往來
快訊／宏都拉斯39在台軍校生、眷屬全數遣回！　派駐武官召回
快訊／宏都拉斯與台灣斷交　白宮回應了
蕭敬騰1500萬手搖飲「2年倒7間」！　全台剩2分店
快訊／中國宣布！　建交宏都拉斯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

阿北嫏音濃重求助「忘了要問什麼」　警為他裹衣保暖送返家

台南做工行善團愛心修繕　市長夫人慰勞高齡長者展笑顏

外交部雲嘉南辦事處優化辦公大廳　分享輕鬆辦護照

嘉義市消保官稽查蛋價　傳統蛋攤、福利中心及便利商店都入列

外出露營不再怕蚊蟲　營友曝秘方：咖啡渣配白花油

產量增價跌！　高麗菜農開放自採一顆10元

緬懷先人！花蓮軍人忠靈祠清明連假開放　3 ／29起連續8天

針對傳媒有關台南光電報導　台南市政府認為內容不實鄭重澄清

2023桃園彩色海芋季4／1清明連假登場　8萬株彩芋和您相遇

公益彩券盈餘挪做他用？　桃園藍綠民代再交鋒

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

田馥甄「想挑戰當媽」：好可怕！　喊話懷孕Selina「妳可以的♥」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

阿北嫏音濃重求助「忘了要問什麼」　警為他裹衣保暖送返家

台南做工行善團愛心修繕　市長夫人慰勞高齡長者展笑顏

外交部雲嘉南辦事處優化辦公大廳　分享輕鬆辦護照

嘉義市消保官稽查蛋價　傳統蛋攤、福利中心及便利商店都入列

外出露營不再怕蚊蟲　營友曝秘方：咖啡渣配白花油

產量增價跌！　高麗菜農開放自採一顆10元

緬懷先人！花蓮軍人忠靈祠清明連假開放　3 ／29起連續8天

針對傳媒有關台南光電報導　台南市政府認為內容不實鄭重澄清

2023桃園彩色海芋季4／1清明連假登場　8萬株彩芋和您相遇

公益彩券盈餘挪做他用？　桃園藍綠民代再交鋒

N.Flying去年剛來寵爆台粉　4／15再登寶島「統一站票4200」

費鴻泰嗆送考紀會　徐巧芯再解釋：沒有要惡意中傷任何人

拖鞋多了好幾個洞　歐告秒開飛機耳「裝傻求饒」：它先動手的...

台版《黑暗榮耀》李蓑羅！　台8女神激似金赫拉網驚：迷濛眼神完全一樣

宏國斷交台灣！「男星洪都拉斯慘被洗版」急發聲　尬吐取名原因：真紅了

又有飯店買1送1！住台南捷絲旅送台南晶英一晚　每晚3500還附早餐

路樹倒塌！台鐵集集線一度中斷　「列車被迫退行回車站」

雙胞胎汪心電感應「同步翻肚討摸」　媽曝分辨法：連動作都像

李四川貼「26條道路更新照」喊繼續努力　網讚：台北人真幸福

2024徵召郭台銘？　連勝文：他是藍營資產、也是國家重要資產

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

地方熱門新聞

價跌！　高麗菜農開放自採一顆10元

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

2024桃園立委初選　兩黨現任5立委拚連任

外出露營不怕蚊蟲　咖啡渣+白花油有效

南投844公頃春茶整片乾死畫面曝

2023桃園彩色海芋季　4/1清明連假登場　　

李宗盛捐售老家助弱勢　門諾年華大樓上樑

台南托嬰中心爆料案業者反擊

南投驗出雲林朴菜防腐劑超標3倍

台南水情吃緊 水庫總蓄水量直逼2021年大旱同期

整地燃燒枝葉廢棄物釀火災開罰3千元

狒狒竄桃園12天　鑑定物種為東非狒狒

新北愛幸福市集加碼優惠抽真鑽

日月潭水位狂掉！外籍遊客遇擱淺受困

更多熱門

相關新聞

搶辦護照　外交部炸滿人潮「達人提醒1點」別跑錯棟

搶辦護照　外交部炸滿人潮「達人提醒1點」別跑錯棟

隨著國境解封，許多民眾搶換護照要飛出國，導致外交部領事事務局炸滿人潮，熱愛日本的前台大感染科醫師林氏璧，今（17）日早上去領護照，7時50分抵達，外面已經排了27人，花了快1小時才拿到護照，另外，新辦護照抽號改到「南棟」，北棟是給網路預約以及領護照的人，提醒大家不要跑錯棟。

外交部雲嘉南辦事處優化辦公處所及申辦效率

外交部雲嘉南辦事處優化辦公處所及申辦效率

關鍵字：

外交部雲嘉南辦事處辦護照

讀者迴響

熱門新聞

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

國小上百生被罰跪　廠商歉：開除教官

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

《以神之名》邪教教主提告Netflix！

女星遭大咖男主持約後台「口水交流」！

2波春雨！今明「全台中獎」　再變天時間曝

快訊／全聯開出2張頭獎發票！

「9皮膚問題」恐是糖害的！

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面