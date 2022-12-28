外交部雲嘉南辦事處優化辦公處所 　網路申辦加快時效

▲外交部雲嘉南辦事處10週年優化環境，提升整體供民眾候件空間的環境與品質。 （圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

外交部雲嘉南辦事處成立於101年12月28日，至今正好10週年，辦事處處長蕭勝中表示，適逢政府放寬邊境管制措施後申請護照的民眾大增，為提供民眾舒適的申辦環境，特別在領務大廳展掛名家複製畫及入口處陽台開設花圃，以美化並提升整體供民眾候件空間的環境與品質，並邀請行政院雲嘉南區聯合服務中心、移民署嘉義市服務站、嘉義市東區及西區戶政事務所一同感受這舒適的洽公環境。

▲ 外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中（左四）、行政院雲嘉南辦事處執行長許根尉（左三）、移民署嘉義市服務站主任黃艷薰（左二）、駐愛爾蘭前大使杜聖觀（左一）共同揭開畫作布簾展示。 （圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

處長蕭勝中提醒，近期為消化驟增的護照申請案件，辦事處人員除平日及週末加班趕製外，並增設收件櫃檯。而為節省民眾等待時間，今年6月外交部領事事務局正式啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，民眾可透過系統預先填寫資料上傳及預約時間，申辦護照時可節省等待時間。

另外，明(112)年春節連續假期將屆，倘若民眾有出國旅遊的計畫，務必先檢視護照效期是否還有6個月以上及相關簽證資訊；已申請換、補發護照者，也請記得及時領照，以免影響出國行程。

移民署嘉義市服務站主任黃艷薰表示，隨著新冠疫情趨緩，我國邊境及檢疫措施鬆綁，出入國境人數增加，移民署秉持「通關新科技、防疫零接觸」原則，自動查驗通關系統也同步推出註冊及通關二合一的升級服務，自今年11月1日起，年滿12歲的國人或持外僑居留證的外來人口，皆可於入出國時直接在通關閘道內註冊，註冊後即可直接通關，且終身均得使用，提供旅客更便利的通關選擇，省去入出國境排隊等候的時間。

另外，台德互惠使用自動查驗通關系統已正式啟用，年滿18歲國人持晶片護照前往德國法蘭克福等8個機場時，可免費註冊使用EasyPass入出境，國人前往德國時不需再大排長龍經過人工查驗，可享受此便利又省時的自動通關服務。