兩岸創新直播營報名「秒殺」　台青邊隨手拍赴陸趣事

▲ 2023海青節兩岸創新直播體驗營。（圖／主辦方海青節提供）

記者任以芳／福州報導

第十一屆海青「兩岸創新直播體驗營」正式開營，40名台灣師生參加，分別來自於台灣大學、政治大學、東吳大學、世新大學等15所台灣高校。活動以「兩岸直播，閩侯記憶」為主題，剛開始在台灣大學張貼招生海報，招生名額立刻「秒殺」。

本次體驗營活動團組，特地安排成員從馬祖進入福州，讓台青年首次體驗兩岸「小三通」航線。這次也聚焦直播學習和兩岸創新交流，台青們藉由參訪福州的旅遊、閩侯文化工藝體驗、閩侯博物館、福建省曇石山遺址博物館知名文旅景點，一邊遊玩，一邊直播現況，把大陸人文風情傳回台灣。

▼台灣學生把所見所聞直播回台灣。（圖／記者任以芳攝）

▲參訪博物館。（圖／記者任以芳攝）

在旗山湖體驗閩侯非物質文化遺產木根雕工藝，讓學生親自參與木根雕製作，全程直播工藝、文化、博物館景區傳回台灣，分享給親朋好友，點閱率都不錯。

▲福州大學兩岸學生交流會 。（圖／主辦方海青節提供）

除了互相交流學習直播，台青參與「福州大學兩岸學生交流會」，走進福州大學城校園深入了解閩侯，兩岸學子互相認識、交換微信、互贈紀念品成為好朋友，分享自己學習生活。

據了解，這是閩侯縣疫情後，首次邀請台灣民眾來榕參訪人數最多的一場活動，40名台灣民眾參與，其中台青38名，團組平均年齡25歲，「00後」台青29名，佔比72.5%。

本活動將於8月11日結束，活動橫跨馬祖、福州市、南平市兩岸三地，希望台灣青年深入福建，瞭解更多的八閩首邑風情，進一步推動兩岸青年加深瞭解。此次活動由閩侯縣人民政府主辦，閩侯縣台辦、福建理工大學、福建信息職業技術學院共同承辦。

▼ 兩岸青年交流學習生活。（圖／主辦方海青節提供）