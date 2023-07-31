　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸世大運女排開門紅勝德國　成都「長腿姑娘」繆伊雯「主場」先發

▲繆伊雯秀出選手證掛帶上琳瑯滿目的徽章。（圖／翻攝紅星新聞）

▲繆伊雯秀出選手證掛帶上琳瑯滿目的徽章。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸世大運女排隊昨（30）日晚間在西南交大犀浦校區體育館迎戰德國隊，最終逆轉連勝3局，以3比1的比數擊敗德國拿下開門紅。大陸隊陣中人氣球員繆伊雯為成都本地人，她身著12號球衣先發上場，擔任球隊中重要的「接應」位置，她的父母也到場觀戰。繆伊雯在賽後表示，「在主場作戰，非常激動和興奮。」

▲大陸年輕女排選手繆伊雯。（圖／CFP）

▲大陸年輕女排選手繆伊雯。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，對於中國隊開局不利，繆伊雯坦言，今天由於是第一場比賽，開局打得有點緊，主教練趙勇在第一局結束後鼓勵大家，讓隊員們相信自己，一定可以做到。隨後三局，姑娘們一鼓作氣拿下了本屆賽事的首個對手。

繆伊雯2000年出生，現年23歲，187公分的身高也讓她擁有一雙健美的大長腿，在賽場上也屢屢成為觀眾們關注的「嬌」點。她在2022年首度進入國家隊大名單內，其後也數次進入國家隊，成為大陸國家隊中被期待接班的「新血」之一。

▲大陸世大運女排選手繆伊雯賽後向觀眾席比出大愛心。（圖／翻攝中青網）

▲大陸世大運女排選手繆伊雯賽後向觀眾席比出大愛心。（圖／翻攝中青網）

在首場比賽中，繆伊雯休息時頻頻和現場觀眾互動，一方面帶動觀眾們替隊伍加油，另一方面也是享受在「主場」參戰的熱烈氣氛，此外，她在比賽結束時，激動地向觀眾席比出大大的愛心，既是向到場助陣的父母親表達謝意，也是和觀眾們一同慶祝首戰告捷。

賽後，繆伊雯對媒體秀出識別證上琳瑯滿目的紀念徽章，她表示，這是在選手村期間積攢的徽章，每一個都非常精緻好看，「目前還沒有其他代表團的，都是中國隊（隊員）換的！都非常好看，非常有紀念意義！」

ET快訊
快訊／蔡依林、成龍送別李玟！　鄧紫棋哭腫眼痛喊：我想妳
台積電老公年薪800萬　妻激戰國小師呻吟：寶貝
移工遭自強號撞死　闖入畫面曝光
Gogoro新車上市！　2款聯名無印良品
和已婚富商只吃飯沒開房　曾格爾找「男友」出庭作證
米可白D胸被嫌做作　出賣「小10歲經紀人泳裝照」網驚：她贏了
快訊／暴雨災害告警！　大雷雨彈轟「3縣市」
快訊／中華隊確定再奪2面獎牌！　晚間決定名次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山西救災物資被棄山溝　村委會：物資均過期不是故意不發

12歲男童被丟包香港！母獨自溜回大陸：為了給兒子「優良教育」

陸世大運女排開門紅勝德國　成都「長腿姑娘」繆伊雯「主場」先發

福建餐廳爆炸「後門燃起烈火」　居民被嚇醒：以為是地震

馬雲新動向！　注資「一米八海洋科技」佈局智慧農漁業

高溫70°C！4人穿越羅布泊「地獄沙漠」慘死　烤成焦屍畫面曝

成都世大運開幕當晚　空中現「熊貓抱月」

「海底撈」回魂！上半年淨利預期「成長29倍」

「杜蘇芮」殘餘環流北上　陸持續發布「暴雨紅色預警」

盤點大陸四4大無人區「暗藏殺機」　進去容易出來難！

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

山西救災物資被棄山溝　村委會：物資均過期不是故意不發

12歲男童被丟包香港！母獨自溜回大陸：為了給兒子「優良教育」

陸世大運女排開門紅勝德國　成都「長腿姑娘」繆伊雯「主場」先發

福建餐廳爆炸「後門燃起烈火」　居民被嚇醒：以為是地震

馬雲新動向！　注資「一米八海洋科技」佈局智慧農漁業

高溫70°C！4人穿越羅布泊「地獄沙漠」慘死　烤成焦屍畫面曝

成都世大運開幕當晚　空中現「熊貓抱月」

「海底撈」回魂！上半年淨利預期「成長29倍」

「杜蘇芮」殘餘環流北上　陸持續發布「暴雨紅色預警」

盤點大陸四4大無人區「暗藏殺機」　進去容易出來難！

快訊／蔡依林、成龍送別李玟！　鄧紫棋哭腫眼痛喊：我想妳

貓狗結紮防止子宮蓄膿、圍肛腺瘤　嘉義補助公800元、母1500元

快訊／捷報！　羅嘉翎、黃映瑄、邱義睿挺進世大運跆拳道金牌戰

外帶限定「大心杯麵」8／1首賣　主打新鮮現煮、撕開即食

竹科也有鴻海Model T電動巴士！　8月1日起投入園區巡迴服務

交往1年「保險套錢全都她出」　男友脫口1句！妹子氣哭放生

台灣最佳女性CEO　上銀蔡惠卿上市第一、四維航藍心琪上榜

中國步入「失落的30年」？高失業率引經濟泡沫化　專家：步日本後塵

賴清德台南本命區民調不高　蔡育輝：罪魁禍首是賴神

樂迦再生申請創新板　國發基金、日立集團力挺

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

大陸熱門新聞

高溫70°C！4人穿越羅布泊「地獄沙漠」烤成焦屍

苗條應召女性別竟是男的！當晚3人男上加男

恐怖公公懷疑媳婦亂花錢　竟一腳踹爆脾臟

陸最美逃犯「逃亡24年」現況曝！

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

主人呼喚拿紙　柴犬「3進廁所」後轉身：就是不給！

景區拒避雨「反勸換位思考」　遊客怒：你站外面試試

陸女大生錄取名校！起床通知書被撕爛

短裙妹當街「狂賞19巴掌」！男子仍緊抓手不放

盤點陸4大無人區「藏殺機」　進去容易出來難

香港鯨魚「翻肚」亡　生前每天遭「圍觀」

救內需　陸推出「恢復和擴大消費」20條

受杜蘇芮殘餘環流北上　北京已達暴雨量級

3女灌醉帥同事帶走性侵！真相逆轉

更多熱門

相關新聞

彭家楙加射落敗！進入反曲弓銅牌戰

彭家楙加射落敗！進入反曲弓銅牌戰

第3度征戰世大運的射箭好手彭家楙，今日在成都世大運女子反曲弓個人4強賽登場，對決哈薩克女將圖爾遜別克(Diana Tursunbek)，不僅要挑戰連3屆奪牌，也希望能取得金牌戰門票。彭家楙此戰與對手激戰到加射階段，可惜她以8分箭不敵對手的10分箭，落入了銅牌戰。

羅嘉翎超威！　挺進世大運跆拳道4強

羅嘉翎超威！　挺進世大運跆拳道4強

中華羽球混團分組第1晉級8強

中華羽球混團分組第1晉級8強

跆拳甜心羅嘉翎好威　挺進世大運8強

跆拳甜心羅嘉翎好威　挺進世大運8強

成都世大運開幕當晚　天空現「熊貓雲」

成都世大運開幕當晚　天空現「熊貓雲」

關鍵字：

女排世大運20232023世大運中國大陸繆伊雯排球長腿

讀者迴響

熱門新聞

女星年賺17億不買名牌豪車！「專穿地攤貨」

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

蔡依林前男友罕見現身！

綠過超多人！健身教練勸：別讓女友上教練課

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

抖音屁孩跟風「臭鞋放鮮食櫃」　遭求償百萬哭慘

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

即／台中神岡當街砍人　女子頭部多處刀傷濺血

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

女友「4男2女遊墾丁」穿比基尼爽玩！他爆難受

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

遭冤虐死女嬰　保母暴瘦10公斤淚訴2年慘況

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面