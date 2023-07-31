陸世大運女排開門紅勝德國　成都「長腿姑娘」繆伊雯「主場」先發

▲繆伊雯秀出選手證掛帶上琳瑯滿目的徽章。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸世大運女排隊昨（30）日晚間在西南交大犀浦校區體育館迎戰德國隊，最終逆轉連勝3局，以3比1的比數擊敗德國拿下開門紅。大陸隊陣中人氣球員繆伊雯為成都本地人，她身著12號球衣先發上場，擔任球隊中重要的「接應」位置，她的父母也到場觀戰。繆伊雯在賽後表示，「在主場作戰，非常激動和興奮。」

▲大陸年輕女排選手繆伊雯。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，對於中國隊開局不利，繆伊雯坦言，今天由於是第一場比賽，開局打得有點緊，主教練趙勇在第一局結束後鼓勵大家，讓隊員們相信自己，一定可以做到。隨後三局，姑娘們一鼓作氣拿下了本屆賽事的首個對手。

繆伊雯2000年出生，現年23歲，187公分的身高也讓她擁有一雙健美的大長腿，在賽場上也屢屢成為觀眾們關注的「嬌」點。她在2022年首度進入國家隊大名單內，其後也數次進入國家隊，成為大陸國家隊中被期待接班的「新血」之一。

▲大陸世大運女排選手繆伊雯賽後向觀眾席比出大愛心。（圖／翻攝中青網）

在首場比賽中，繆伊雯休息時頻頻和現場觀眾互動，一方面帶動觀眾們替隊伍加油，另一方面也是享受在「主場」參戰的熱烈氣氛，此外，她在比賽結束時，激動地向觀眾席比出大大的愛心，既是向到場助陣的父母親表達謝意，也是和觀眾們一同慶祝首戰告捷。

賽後，繆伊雯對媒體秀出識別證上琳瑯滿目的紀念徽章，她表示，這是在選手村期間積攢的徽章，每一個都非常精緻好看，「目前還沒有其他代表團的，都是中國隊（隊員）換的！都非常好看，非常有紀念意義！」