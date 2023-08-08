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大陸 大陸焦點 特派現場

第六屆海青杯開打！　兩岸青年交流棒球友誼賽

▲▼ 2023海青節、棒球友誼賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 第六屆「海青杯」兩岸青年棒球交流營圖。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

第十一屆海峽青年節系列活動之第六屆「海青杯」兩岸青年棒球交流營今（8）日在福州市長樂區濱海新城體育公園舉辦。來自台灣馬祖高中與平潭高中以球會友，終場平手一和。這次許多台生首次來福州，心情十分興奮，得分已經不重要，雙方都希望透過這次比賽交流，多認識彼此，增進跨越海峽的友誼。

▲▼ 2023海青節、棒球 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬祖高中與平潭高中棒球友誼賽。（圖／記者任以芳攝）

本次活動以「家·HOME」的主題，分為棒球、慢壘賽和參訪活動兩部分，來自兩岸共計70多名青年參與活動，其中台灣青年學生共50名。馬祖高中代表成員，一部分是現任高中生，一部分是畢業校友組團來福州交流，幾乎都是第一次來大陸參訪。

比賽一開始由馬祖高中先發，表現自信平穩，平潭高中棒球隊雖然剛成立，初期得分有點落後，球員們都很有運動家精神，緊追馬祖高中進度，但場上氣氛十分歡樂，雙方球員趁空擋小聊天，比賽最終平手一和，明9日繼續開打。

▲▼ 2023海青節、棒球友誼賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬祖高中高三生陳弘諺擔任先發投手。（圖／記者任以芳攝）

馬祖高中高三生陳弘諺是先發投手，也是第一次來大陸，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時表示，「剛開始不知道對方實力，上場時有點緊張，一直想出力丟球，導致控球不穩，後來慢慢習慣。」

談到首次與大陸學生交流感想？陳弘諺說，「跟他們打球很開心 ，享受棒球運動，希望能交到好朋友，帶他們去馬祖走走看看。」

來自大陸平潭高中陳彥曦則分享，台灣球員平均水平比我們好，整場比賽下來學到戰術、跑壘技巧以及投球等經驗，覺得很有收穫。」

▲▼ 2023海青節、棒球友誼賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬祖高中棒球總教練勇哥（圖／記者任以芳攝）

由於馬祖高中代表團昨晚7日才搭船抵達福州，緊接著今天上午與平潭高中進行友誼賽，必須在最短時間內熟悉比賽場地，成員們心情都有些緊張。由於雙方都是社團性質，並非科班出身，反而比賽正式開始後，大家壓力慢慢釋放，純粹想享受奔時球場樂趣。

看到孩子們互動與表現，馬祖高中總教練勇哥也很欣慰，特地誇讚平潭高中學生，「表現很好，很有鬥志！」台灣孩子們表現也很棒，這次比賽重點不是得分，而是彼此學習球場禮儀和打球的態度。

談起自己棒球人生，勇哥本身是馬祖三級棒球的熱愛者，平常是公車司機，在馬祖執教棒球是業餘興趣，之前常常到台灣進行訓練和比賽。他也很鼓勵台灣過來的學生們多來大陸走走，不管是學術、文化歷史、體育賽事，彼此多認識、多交流。

▲▼ 2023海青節、棒球 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬祖高中棒球教練帶隊員熱身。（圖／記者任以芳攝）

馬祖高中代表團教練之一的鄭家皓也說，剛好這次參賽棒球隊都是剛起步，兩邊不論實力，就很純粹的友誼交流，恰巧運動賽事也是疫情結束後最好的交流方式，運動不分彼此，互相學習。

據了解，馬祖高中代表團不止參加棒球友誼交流賽，也會參訪福州城市景觀。馬祖高中前校友、台北海洋科大社工系的陳政祖籍是福州長樂，先前已經來過大陸參訪。談到未來人生規劃，他說，「也會考慮西進發展，不管是打球或是當教練。希望兩岸關係越來越好，台灣和大陸都很喜歡，兩邊都是家。」

▼馬祖高中棒球團有許多學生第一次來大陸 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023海青節、棒球友誼賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023海青節、棒球友誼賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 福建省棒壘球協會常務副會長任智雲籌也是棒球迷。（圖／記者任以芳攝）

此次友誼賽由福州市體育局主辦，承辦單位福建省棒壘球協會常務副會長福州市棒壘球協會秘書長任智雲籌劃舉行，他大學四年熱衷棒球運動，啟蒙教練就是台灣人，留下蓻分深刻印象。

談到未來福建省大力發展棒壘球運動，任智雲也表示，現在福建基層教練工作都有台灣人身影，對於福建棒球發展歷程有很大幫助。

由於培育人才至少十年以上時間，他也說，未來希望多挖角台灣專業人員，平均年薪至少15到20萬民幣，但也得兼顧本地人才心裡需求，避免排擠效應，才能真正平衡培育養棒球人才和棒球產業永續經營，目標發展出職業聯盟，雖然這條路很漫長，希望兩岸一起攜手合作，讓更多青年學子一起圓夢。 

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