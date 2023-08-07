閩台青年人才研學營開跑　福州已發布5千多個就業機會

▲2023年閩台青年人才研學營 。（圖／海青節組委會提供）

記者任以芳／福州報導

第十一屆海青節暨「好年華 聚福州」閩台青年人才研學營在5日到11日在福州舉辦，今(7)日下午舉行福州市人才公寓舉辦交流座談會。今年海青節邀請近40名台灣重點高校優秀學子和在台就讀的大陸學子走訪福州，深入了解當地產業文化。來自台灣的子軒表示，福州的基礎設施，十分完善，期待透過對台政策等方式，在當地尋找創業、就業機會。

今日座談會，大陸方面邀安排人才服務專員，特地向台灣青年介紹來榕就業創業優惠政策。福州市已向台青發佈工作崗位超5千多個，台青年來榕就業創業優惠政策25條，包含實習實訓、就業創業、住房保障、人才獎勵和引才推進獎勵等。

研學期間，福州人才集團還將在海青節營地開設「好年華 聚福州」人才驛站，有專門服務人員，幫助台青了解相關政策，以及人才職業測評、崗位匹配。

▼ 台灣青年了解在榕（福州簡稱）政策。（圖／海青節組委會提供）

▲兩岸青年交流 。（圖／海青節組委會提供）

兩岸人才學子代表也分享自己的經歷，來自台灣的子軒表示，了解福州的基礎設施，如公共交通、醫療設施、商業區等，都十分完善。他也期待當地大量的就業機會和政策支援，有更多機會去探索新的可能，實現自我夢想。

目前讀於武漢大學的台生陳晨分享，「福州市場潛力巨大，尤其在數字經濟、科技創新等領域，發展空間十分廣闊。」他也希望抓住這波機會，在福州創業圓夢。

研學期間，兩岸青年人才將走訪大陸網龍網路集團、新大陸集團等重點企業，參觀三坊七巷、煙台山歷史文化街區、閩江之心等景點，福州兩岸社區交流中心、福州市人才公寓、台胞公租房，深入了解榕台企、台胞、台青在大陸學習、就業、創業、生活情況。

▼ 台青參訪在福州重點企業，了解當地產業、文化歷史 。（圖／海青節組委會提供）