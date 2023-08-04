2023海青節8／5 - 8／13福州舉辦　國台辦：兩岸青年共話未來

民進黨總統參選人賴清德8月將以特使身分前往巴拉圭，同時將過境美國，不過此舉遭國台辦表達堅決反對，並批評所謂賴清德是台海地區和平穩定的「麻煩製造者」。對此，國民黨主席朱立倫表示，2024是關鍵選戰，如果兩岸爆發衝突、戰爭，這是所有國際人士不願見到的，因此，「疑賴論」不只在台灣，在國際都發酵。