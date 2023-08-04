2023海青節8／5 - 8／13福州舉辦　國台辦：兩岸青年共話未來

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（資料圖／記者蔡儀潔攝）
記者蔡儀潔／北京報導
第十一屆海峽青年節集中活動將於8月5日至13日在福建福州舉辦，期間將舉行海峽青年節峰會、第七屆兩岸大學生領袖營等活動，預計參會人數共計1400人。國台辦今（4）日指出，兩岸青年通過海峽青年節平台攜手同心、厚植情誼，共謀發展、共話未來，共創兩岸青年融合發展新格局。
據國台辦新聞發言人朱鳳蓮介紹，第十一屆海峽青年節由國台辦、全國青聯、福建省人民政府主辦，以「挺膺擔當 共創福祉」為主題，全年展開35項活動，涵蓋數字經濟、鄉村振興、人才交流、氣象環保、非遺傳承、實習就業、創新創業等眾多領域。
首場活動於5月啓動，迄今已舉辦8項活動，近1000名台灣青年參與，全年參加海峽青年節台青將超過 3000 人，預計集中活動期間來榕參會人數達1400人。
集中活動期間將舉辦海峽青年節峰會、第七屆兩岸大學生領袖營、兩岸青年營地聯歡活動、海峽氣象青年匯、「好年華·聚福州」2023年閩台青年人才研學營、2023年海峽兩岸霹靂舞大賽等。
朱鳳蓮表示，本屆海峽青年節參與度更高，覆蓋面更廣，積極探索兩岸青年深度融入發展新格局新路徑，加快推動福建打造台胞台企登陸第一家園、建設兩岸融合發展示範區。
朱鳳蓮指出，海峽青年節自2013年創辦以來，10年來累計舉辦265項兩岸青年交流活動，吸引3萬多名兩岸青年參與，包含17萬名台灣青年，其中「首來族」達50%以上；兩岸青年通過海峽青年節平台攜手同心、厚植情誼，共謀發展、共話未來，共創兩岸青年融合發展新格局。
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