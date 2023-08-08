登革熱再爆264例！首見苗栗、嘉義縣　不到2個月本土病例已破千

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情續燒！疾病管制署今（8）日公布國內上周新增264例登革熱本土病例，再創單周新高，今年從6月中旬首例本土個案不到兩個月，累積病例已經突破千例。上周新增個案分布以台南市229例為最多，疫情最為嚴峻，另嘉義縣、苗栗縣出現今年該縣首見本土病例。

疾病管制署今(8)日表示，國內上周(8月1日至7日)新增 264例登革熱本土病例，個案居住地為台南市(229例)、雲林縣(20例)、高雄市(6例)、嘉義縣(5例)、屏東縣(2例)、台中市(1例)及苗栗縣(1例)，分別於台南市永康區92例、東區64例、仁德區21例、安南區19例、北區11例、南區10例、中西區6例、安平區2例、關廟區、歸仁區、左鎮區及七股區各1例，雲林縣古坑鄉17例、斗六市3例；高雄市小港區2例、鳳山區、三民區、路竹區及左營區各1例，嘉義縣梅山鄉3例及竹崎鄉2例，屏東縣萬丹鄉2例；台中市烏日區及苗栗縣頭份市各1例，個案年齡介於未滿10歲至80多歲，其中151例男性、113例女性，發病日介於7月20日至8月7日。

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疾管署說明，國內本土登革熱疫情持續，苗栗縣、嘉義縣於上周出現今年首例本土登革熱病例，截至目前全國已有8縣市出現本土病例。今(2023)年截至8月7日累計1,109例本土病例，其中台南市920例、雲林縣135例、高雄市38例、嘉義縣5例、台中市4例、屏東縣4例、南投縣2例及苗栗縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高。

個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中60歲以上個案佔41%(459例)，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)，目前累計9例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣7例及台南市2例，其中3例住院中，另累計1例死亡病例。

目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆；另今年累計92例境外移入病例，感染國家分別自泰國(26例)、印尼(17例)、馬來西亞(17例)、越南(13例)、菲律賓(6例)、馬爾地夫(4例)、印度(4例)、孟加拉國(1例)、寮國(1例)、中國(1例)、緬甸(1例)及新加坡(1例)移入。