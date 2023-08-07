苗栗7年未有登革熱破功！軍人疑回台南染疫　全面監測700官士兵

▲ 苗栗頭份斗煥坪軍營傳出本土登革熱首例，軍方對營區內外除草，加強清除孳生源。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份斗煥坪新訓中心一名現役軍人，7月下旬返回疫情嚴重的台南市，疑因此感染登革熱，縣府、疾管署、市公所和軍方已通力合作，加強營區內外孳生源消除、化學防治工作，並全面監測700多名官士兵健康狀況，目前狀況穩定控管中。

全國本土登革熱疫情升溫、確診個案創下10年來同期最高紀錄，疫情並逐步往北部延燒，苗栗縣衛生局7日公佈今年首例登革熱本土確診案例，是苗栗縣自民國105年起再傳出確診案例。

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據了解，個案為頭份斗煥坪新訓中心現役軍人，7月下旬返回疫情嚴重的台南市疑因此染疫，縣府、疾管署、市公所和軍方已通力合作，加強營區內外孳生源消除、化學防治工作，並全面監測700多名官士兵健康狀況，目前狀況穩定控管中。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，首例個案近期無國外旅遊史，日常活動地點主要在軍營內，7月22至23日有返鄉台南市的活動史，28日出現發燒、噁心、頭痛、肌肉痛、關節痛症狀至醫院就醫，流感快篩陰性給予藥物治療，因症狀未改善8月3日再度就醫，8月6日經疾病管制署檢驗PCR陽性判定為本土登革熱第1型確診個案。

而苗栗縣自105年後未傳出登革熱本土確診個案，軍人確診案讓確診個案「破零」、防疫工作因此拉警報。

張蕊仙說，為防範疫情擴散，已前往軍營及社區進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，疾管署8月4日已派機動防疫隊協助；目前營區的718位官士兵每天接受早晚2次的健康監測，衛生局也提供NS1快篩試劑給醫官，目前疫情在嚴密監控當中。

苗栗縣長鍾東錦7日也在營區外，帶隊在菜園內示範「巡.倒.清.刷」預防病媒措施，呼籲民眾提高防疫警覺心，防範本土登革熱疫情擴大。

▲ 苗栗頭份斗煥坪軍營傳出本土登革熱首例，軍方對營區內外除草，加強清除孳生源（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼ 苗栗頭份斗煥坪營區傳出現役軍人感登革熱，苗栗縣長鍾東錦率隊示範防疫動作。（圖／記者蔡文淵翻攝）