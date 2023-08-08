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單親爸扶養身障兒無力繳納28萬欠款　桃園分署父親節前關懷送暖

▲法務部執行署桃園分署人員父親節前夕探視劉姓男子，劉男為單親爸且需照顧重度身障兒，身障人員致贈慰問金等物資協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部執行署桃園分署人員父親節前夕探視劉姓男子，劉男為單親爸且需照顧重度身障兒，身障人員致贈慰問金等物資協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區劉姓男子因未繳納2014年至2022年度之汽車燃料費、牌照稅共計28萬5千餘元，遭移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，分署人員日前調查發現，劉男為單親爸爸，獨自扶養重度身障兒子，因經濟壓力沉重且生活困苦，平時需做二份工作才能勉強平衡生活起居所需，桃園分署協助轉介社會局，並在父親節前夕致贈慰問金與尿布等物資協助解除部分困境。

桃園分署指出，48歲的劉姓男子因欠繳9年、共計28萬5千元欠稅，被強制移送桃園分署執行後，分署扣押劉男之薪資，日前劉男致電分署申請分期繳款，劉男聲稱自己是單親爸爸，其子5歲時被酒駕肇事者撞傷，導致嚴重腦損，需摘除左半邊腦部，雖獲賠償金200萬元，但多年來兒子因手術、醫療費用與購買生活輔助器具早已耗光賠償金，兒子今年18歲，但日常生活仍無法自理，且領有重度身心障礙手冊，經濟狀況非常不好，因此希望申請分期付款。

桃園分署人員昨（7）日派員至劉男住居所訪視，剛進門就發現坐在輪椅上、頭顱凹陷的兒子，劉男指稱，兒子5歲時遭酒駕肇事者撞傷，因嚴重腦損經過多次開刀治療，剛開始只能臥床，意識亦不清楚，這些年經過復健，已進步至可以乘坐輪椅，也可簡單跟人打招呼，但仍無法正常對話，生活亦無法自理，醫生說兒子的智商停留在5歲，因頭蓋骨取出後無法順利接合，導致現頭顱呈現凹陷，手腳無法施力、抬舉與寫字簡單動作，即便經過復健效果仍然有限。

▲法務部執行署桃園分署人員父親節前夕探視劉姓男子，並提供慰問金與尿布等物資協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部執行署桃園分署人員父親節前夕探視劉姓男子，並提供慰問金與尿布等物資協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉男還說，平時必須身兼2份工作才能負擔房租、聘起看護與生活醫療費用等支出，平日生活非常困苦。照顧兒子從5歲到現在，儘管辛苦，但看到兒子笑容，覺得一切辛苦都很值得。

桃園分署同仁表示將協助轉介社會局提供經濟協助，劉男連連致謝表示，兒子病情比較穩定，不會像之前時需要常開刀與住院，不會因請假被辭退，平時也會兼職做外送，時間比較自由，家裡經濟較為好轉。

桃園分署人員了解劉男與其子處境確實辛苦，已向愛心社申請慰問金致贈給劉男做生活費使用，其他同仁也自發性的捐款購買尿布，希望能夠略盡綿薄之力幫助劉男一家人。

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