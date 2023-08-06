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社會 社會焦點 保障人權

越南法國麵包風暴擴大！累計422人中毒、16住院　衛生局開罰54萬

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市中壢忠貞市場知名的「阿箴越南法國麵包」爆發集體食物中毒事件，截至6日，不適個案累計達422人。桃園市政府衛生局調查，研判應是攤商製作蛋黃醬時，未落實雞蛋清潔，才會導致消費者遭沙門氏菌感染，因此依違反《食品安全衛生管理法》開罰業者新台幣54萬元罰鍰，同時啟動東南亞即時食品(冷食)稽查專案，全面稽查桃園市攤商食品安全。

▲桃園市衛生局稽查人員今天赴中壢區忠貞市場某法國麵包攤商稽查，但業者已暫停營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局稽查人員前往忠貞市場法國麵包攤商稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

桃園市府衛生局近日陸續接獲通報，2日在中壢忠貞市場「阿箴越南法國麵包」購買食用餐點的民眾，陸續出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，且風波不斷擴大，截至6日上午10時，不適個案已累計422人。

衛生局針對有症狀民眾發出問卷調查，共有243人填寫，經統計，有229人食用該攤商販賣的越南法國麵包後，出現身體寒顫、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，潛伏期為4至63小時30分。另經醫院通報食品中毒民眾，有4人檢出沙門氏桿菌；此外，衛生局稽查該攤商製備食材，含有蛋類製品有滷鴨蛋、蛋黃醬，3日查核時即發現冰箱溫度不足，且攤商的自製蛋黃醬是在住家中製作，並常溫送致攤位販售，研判應是2日、3日兩天製作蛋黃醬前未落實雞蛋清潔釀禍。

衛生局追蹤，今住院人數從13人增加至16人，症狀均為腹瀉、腹痛、發燒、倦怠等，分別於新北、桃園等多家醫院治療。衛生局也派專人主動電話關心，並提供健康諮詢，有多名民眾反映希望業者能夠道歉賠償。

衛生局表示沙門氏菌為造成食品中毒常見的病菌，經由食入被動物或人類糞便污染的水或食物，受污染的食物，例如：生的或未煮熟的雞蛋/雞蛋製品、牛奶/牛奶製品、肉類/肉類製品等，根據食藥署歷年統計食品中毒之病因物質中沙門氏桿菌排行第2、3名，若食物保存不當，沙門氏菌易在高溫下大量繁殖，更易傳播，該攤商亦曾於110年10月發生過類似案件。一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約6-48小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀。

衛生局說明，經查業者有投保產品責任險，業者表示會委由國泰世紀產物保險(股)公司協助處理後續理賠事宜，衛生福利部中央健康保險署依全民健康保險法之規定，將會執行代位行使損害賠償請求權，另有關消費者與業者溝通賠償事宜，桃園市政府法務局昨(5)日已要求業者應即刻聯繫食用引發不適之消費者，以瞭解後續治療及恢復狀況，並就醫療費用的負擔或補償方案妥為溝通處理，桃園市政府將全力協助衍生消費爭議而無法獲得妥適處理之消費者，民眾可撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，消保官將全力協助，以確保市民消費權益。

▲▼桃園忠貞市場越南法國麵包爆集體食物中毒，衛生局人員前往稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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