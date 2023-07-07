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年收入2千萬！欠所得稅1969萬躲美國　身價8億男想回台...豪氣繳清

▲桃園市徐姓男子因欠繳100年度綜所稅暨罰鍰共計1,969萬元，但因出境美國後滯美未歸，徐男因年事已高欲落葉歸根，桃園分署溝通後已於上月完成繳納。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市徐姓男子因欠繳100年度綜所稅暨罰鍰共計1,969萬元，但因出境美國後滯美未歸，徐男因年事已高欲落葉歸根，桃園分署溝通後已於上月完成繳納。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍桃園市楊梅區徐姓男子，因欠繳100年度綜合所得稅暨罰鍰共計新台幣1,969萬元未繳，財政部北區國稅局楊梅稽徵所於2017年間移送法務部行政執行署桃園分署執行催繳，但因徐男於同年出境美國後遲遲未歸，最近因年事已高欲落葉歸根，經桃園分署多方管道聯繫後，徐男願意繳納清償並於6月完成繳納，為國庫挹注1,969萬元。

桃園分署指出，高齡已81歲的徐姓男子因欠繳100年度綜所稅與罰鍰共計1,969萬餘元未繳，經查，徐男曾向保險公司表明保險係基於財務規劃之目的，其家庭年平均收入2,000萬元、淨資產8億元，桃園分署認其應有資力繳納欠稅。經移送機關移送桃園分署執行，分署當時執行徐男之保險解約金，約徵起新台幣434萬元，並就不足受償部分先行核發執行憑證結案。但移送機關於今年3月間再度移送執行，分署經由執行徐男保險解約金獲償1,121萬元，仍欠款414萬元，分署人員嘗試管道與旅居美國之徐男聯繫溝通，其終願繳納剩餘欠款414萬元。

▲行政執行署桃園分署努力與滯美未歸徐姓義務人溝通，終於追回欠繳1969萬元欠稅，也協助其落葉歸根願望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政執行署桃園分署努力與滯美未歸徐姓義務人溝通，終於追回欠繳1,969萬元欠稅，也協助其落葉歸根願望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署一度走訪徐男曾居住現場查訪，嘗試撥打其曾留存之市話號碼，終於聯繫到一名教會友人，其友人說，徐男年事已高，多次想回國探訪親友，但是擔心如遭到限制出境，回台後恐無法再度返回美國，所以遲遲不敢回來，桃園分署請該名教友轉知徐男剩餘欠款金額，並告知其應一次繳清，以免受到限制出境之處分，於數次溝通後，徐男透過教會友人將欠款一次繳清，全案圓滿落幕。

桃園分署呼籲，欠稅案件在執行時往往面臨許多難題，但執行同仁均秉持鍥而不捨精神，逐一找出方法並追回欠繳稅款；至於義務人若確有經濟困難而無法一次完納時，可檢具相關證明文件申辦分期繳納，切勿心存僥倖而置之不理，以免財產遭查扣執行，甚至遭到限制出境、拘提管收，影響自身權益。

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