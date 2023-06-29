男狂飲啤酒醉駕入監服刑　拒酒測被罰18萬...出獄隔日繳清欠款

▲桃園市薛姓男子去年9月酒後騎機車被攔查，因拒絕酒測被裁罰18萬元，後因入監服刑，未繳交罰鍰，桃園分署通知後，薛男出獄後隔日繳清罰鍰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市薛姓男子去年9月酒後騎機車被警方攔查，因拒絕酒測被桃園市政府交通事件裁決處裁罰18萬元罰鍰，因逾期未繳納，桃園交裁處移送桃園分署強制執行。桃園分署調查發現，薛男因酒駕觸犯公共危險罪已入監服刑，桃園分署為給予自新機會，暫緩扣押其存款，薛男於今年6月出獄後隔日，收到桃園分署通知後，也立即繳清18萬元罰鍰。

桃園分署指出，54歲的薛姓男子去年9月24日下午4時起，在中壢區某釣蝦場釣蝦並暢飲啤酒，晚間11時許離開騎乘機車返家，行經中壢區實踐路附近被中壢警方攔查，因薛男曾有酒駕紀錄，當下拒絕酒測，員警因職權舉發後，由桃園交裁處裁罰18萬元罰鍰，並吊銷薛男機車駕照，3年內不得重新考領駕照，並命其應參加道路交通安全講習。

因薛姓男子逾期未繳交罰鍰，桃園分署欲扣押其銀行存款，但調查發現因警方發現薛男不能安全駕駛情況決定將薛男強制送醫抽血檢驗，結果發現薛男酒精濃度高達每公升1.098毫克，將薛男以觸犯刑法，依不能安全駕駛罪嫌移送桃園地檢署偵辦，桃檢偵結將薛男向桃園地院聲請簡易判決處刑，由於薛男先前已有多次公共危險案件被判刑紀錄，桃園地院審理後依薛男為累犯，處有期徒刑4月，併科罰金3萬元，薛男從今年2月入監服刑，截至今年6月屆滿。

▲桃園分署查出薛姓男子因酒駕入監服刑，未強制扣押銀行存款，薛男出獄後隔日遂繳清18萬元罰鍰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署查出薛男入監服刑，為給予其自新機會，暫緩扣押其銀行存款；薛男於6月出獄後收到桃園分署通知後，隔日即將18萬元罰鍰全數繳清，分署期許薛男能誠心悔改，戒絕酒駕行為，重啟嶄新人生。

「公義與關懷」是桃園分署辦理執行業務所奉行之核心價值，執行人員需堅定執法立場，針對案情變化隨時調整執行相關作為，以兼顧國家債權之維護及義務人個人權益之保障。桃園分署也呼籲，社會大眾應共同拒絕酒駕與遠離毒品，遵守交通規則，如遭裁罰亦應儘速繳納或提出清償辦法，以免財產遭查扣執行與影響自身權益。