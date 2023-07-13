欠國庫16萬驚覺無力償還　桃園男主動要求拍賣名下土地清償

▲劉姓男子數年前因酒駕遭警方開單告發並移送桃園市府交通裁決處裁罰4萬9500元，逾期未繳加上其他欠稅共計16萬餘元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子數年前因酒駕被警方舉發開單移送桃園市政府交通事件裁決處裁罰4萬9,500元，劉男逾期未繳，桃園交裁處移送法務部行政執行署桃園分署執行，劉男除酒駕罰鍰外還欠包括地價稅、汽車燃料費等共計16萬餘元，今年5月驚覺無力繳納，懇求桃園分署協助拍賣其名下持分土地清償；桃園分署日前拍賣劉男位於八德區持分土地，得款21萬元，全案終於完成清償。

桃園分署指出，59歲的劉姓男子數年前因酒駕被警方攔查，當時酒精濃度為每公升0.55毫克，已超過標準值甚多，員警當場開單舉發並移送桃園市交通事件裁決處執行，桃園分署調查時發現，劉男除酒駕罰鍰外，尚積欠包括地價稅、汽車燃料費等共計16萬餘元，經催繳後，劉男於今年5月間至分署表明有意辦理分期繳款，但發現欠費金額已超過繳付能力，當場請求協助拍賣其名下繼承土地持分來清償。

▲桃園分署協助劉姓男子拍賣名下持分土地終於獲得清償全額欠稅。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署人員調查後，劉男名下有數筆繼承取得之持份土地，執行人員履勘發現其中一筆於八德區土地，目前為共有人使用中，若進行拍賣程序，共有人前來競標機率頗高，桃園分署於7月3日進行第一次拍賣程序，共有人果真現身拍賣會競標，最後拍定金額為21萬元，劉男所有欠款可全額受償，本案順利圓滿落幕。

桃園分署強調，酒駕損人不利己，已成為全民公敵，對酒駕相關案件桃園分署秉持依法執行原則，呼籲民眾切勿酒駕，如遭裁罰應儘速繳納或提出清償辦法，如無法一次清償，應主動聯繫桃園分署洽詢分期繳款事宜，分署人員會提供必要協助。