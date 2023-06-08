男三度酒駕拒繳9萬罰鍰　女兒求情無效...桃園分署直接扣押存款

▲林姓男子去年8月因酒駕被查獲，由於是5年內第三度被查獲遭裁罰9萬元，因逾期未繳被移送桃園分署強制執行。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區林姓男子去年8月間因酒後駕車被警方查獲，酒精濃度超過標準值，由於已是5年內第三度酒駕，桃園市政府交通事件裁決處裁罰9萬元，因林男逾期仍未繳納，因而移送法務部行政執行署桃園分署強制執行。桃園分署查出林男名下有汽車與數十萬元存款，經通知後仍未繳納罰鍰，執行同仁核發扣押存款命令，9萬元罰鍰全數獲償。

桃園分署指出，今年2月間收到市府交通事件裁決處執行命令後，曾通知64歲的林男到場繳納，但林男均置之不理，分署人員查出其名下有車輛，存款也有數十萬餘元之譜，有能力繳交9萬元罰鍰，但卻置之不理拒不繳納；後來林男女兒匆忙來電向分署求情，因父親身體狀況不好，可能沒注意罰單，況且父親目前無力繳納等語。

▲林姓男子去年8月因酒駕被查獲，桃市府交通才裁決處裁罰9萬元罰鍰，因逾期未繳被移送桃園分署強制執行，圖為執行公文。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但分署人員為避免林男脫產遂即刻核發執行命令，扣押林男銀行帳戶存款，銀行回覆已足額扣押9萬元，林男積欠罰鍰終獲得全數清償。

桃園分署呼籲，民眾切勿酒駕、拒絕酒測，以維護用路人之人身及財產安全，若收到罰單，務必於期限內自行繳納罰鍰，勿存僥倖心態，如無法一次清償，應主動聯繫桃園分署洽詢分期償還事宜，以免移送執行後，存款與薪水遭扣押，甚至動產、不動產遭拍賣，面臨得不償失窘態了。

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