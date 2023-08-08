納骨塔旁鬼祟行竊見警狂逃　衰賊開進死巷下車跌倒摔斷手

記者陳宏瑞／高雄報導

張姓男子今（8）日凌晨1時許潛入高雄美濃區某處民宅準備行竊，民眾發現他鬼鬼祟祟趕緊報警，張男見犯行敗露，趕緊駕車逃逸，警網尾隨追了將近2公里後，張男路況不熟開進死巷，車門還打不開，狼狽的從車窗爬出，還意外摔斷手腕，被趕來的員警當場逮捕，狼狽落網。

▲張姓竊嫌（左）駕車逃逸被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲張姓竊嫌（左）躲在角落被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

旗山警分局美濃分駐所副所長鍾進福、警員鍾勝輝、謝為翔今（8）日凌晨1時20分許，接獲民眾報案稱在美濃區圓山街47號納骨堂旁，疑似有人鬼鬼祟祟，行跡可疑。

▲張姓竊嫌（右二）被警方移送。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方獲報迅速到場，張姓嫌犯見狀立即駕車逃逸，警方尾隨至美濃區自強街三段一帶，該處為一無尾巷，張嫌見無處可逃想要棄車逃逸，因一時緊張車門打不開，所以從駕駛車窗爬出，過程中不慎跌倒，導致左手腕骨折，犯嫌身上的安非他命吸食器也因此掉落地面，當場被警方查獲。

警方隨後在犯嫌駕駛的車內查獲海洛因2包（0.56公克、0.63公克）及安非他命2包（1.11公克、0.60公克），全案詢後將張嫌及相關物證移送臺灣橋頭地檢署偵辦。