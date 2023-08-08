雙B對決！賓士叭一聲慘被方向盤狂砸　他猛撞BMW突圍急報警

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區發生街頭暴力事件！一輛賓士車慘遭BMW車狠砸，原來這2輛車從北市一路追逐到淡水，BMW轎車上2名嫌犯開始狠砸賓士休旅車，甚至跳上引擎蓋，相當囂張。賓士車衝撞BMW後報案，警方在車陣中攔截BMW，起獲砸車的改裝方向盤，雙方後續依涉嫌公共危險、妨害自由等罪嫌送辦。

▲▼ 黑色賓士被白色BMW攔下，2人在眾目睽睽之下狠狠砸賓士，還跳上引擎蓋嗆聲。（圖／記者戴上容翻攝）

這事件發生在昨晚9時許，一名有傷害和槍砲前科21歲陳男駕駛一輛白色BMW轎車，車上載著19歲陳男，從北投區承德路上的汽車旅館駛出時，在路中央不前進。這時，29歲的謝姓男子駕駛的黑色賓士休旅車，按了聲喇叭。

雙方不滿開始沿途互相逼車追逐。賓士車輛一路往北逃往淡水，但不幸碰上塞車，被白車BMW攔下。白車BMW兩名男子對著黑車進行狠狠的砸車行為，甚至跳上引擎蓋和車頂上叫囂，過程全被行車記錄器錄影後並貼到臉書社團「我愛竹圍」。

黑車賓士後來抓住綠燈機會，衝撞白車BMW車門，加速逃離，再繞道至竹圍派出所報案，而白車BMW也逃離了現場，但塞車的情況使得白車BMW逃跑不遠。警方僅用了10分鐘，在距離案發現場約500公尺處攔下了白車，並在車內找到了用來砸車的1個改裝方向盤。

警方調閱了沿途的監視器，雙方坦承從承德路、大度路互相追逐逼車，白車BMW有砸車、黑車賓士也有衝撞等行為，因此雙方涉嫌公共危險罪嫌。經過警方詢問後，雙方被分別依公共危險、毀損、恐嚇、妨害自由等罪嫌移送士林地檢署偵辦，同時也依違反道路交通管理處罰條例第43條對公共危險行為提出告發。