日本7-11飯糰混入「巨大蟑螂」！業者股價重挫　市值蒸發21億

▲日本7-11飯糰混入巨大蟑螂。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

日本連鎖便利商店7-11所販售的一款飯糰內，被發現混進了大蟑螂，嚇得消費者立刻拍照po網，儘管7-11緊急發聲明致歉，製造商也立刻回收同產線近2000個飯糰，但仍造成製造商公司股價下跌8.6％，創下過去10個月來最大跌幅，市值蒸發約21億6700萬日元（約台幣4.8億元）。

▲日本7-11飯糰混入「巨大蟑螂」。（圖／翻攝自推特）

日本7-11所販售的紀州南高梅飯糰中，被混入了超大蟑螂，整隻完整地壓在粉色飯糰和透明包裝上，令人感到相當噁心，消費者也嚇得立刻拍照po網，引發網路熱議。

根據日本《彭博社》報導，被混入蟑螂的飯糰是在埼玉縣埼玉市所販售，7-11於4日發表致歉聲明並主動回收未售出的飯糰，表示往後會更加強品質管理，因此7-11股價一度下跌1.1％之後又回升。

セブン‐イレブン おむすびに“ゴキブリ混入”発覚 埼玉県内約370店舗で販売「梅香る混ぜ飯おむすび紀州南高梅」 https://t.co/jsxvoJx51z — TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) August 4, 2023

不過，飯糰製造商Warabeya Nichiyo在事件發生後，股價一度下跌8.6％，創下過去10個月來最大跌幅，最終下跌4.4％至2681日元（約台幣603元），市值蒸發約21億6700萬日元。Warabeya Nichiyo在聲明中指出，他們已經回收了1972個在3日至4日間販售的紀州南高梅飯糰。

另外，公司已向保健所通報此次事件，相關工廠的生產線已全面停止，實施了徹底的清洗和殺菌，也找來防蟲業者進行檢查與燻蒸消毒，同時向顧客表達最深歉意，將會加強品管，防止類似事件再度發生。