韓接194起殺人預告！65人被逮「過半未成年」　大學生推示警地圖

▲南韓隨機攻擊事件造成1死13傷。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓首都圈地鐵書峴站附近3日發生隨機攻擊事件，導致1死13傷的慘劇。然而事發後卻引起一連串的模仿效應，短短數日內網路上就出現近200起的殺人預告。警方也不敢大意，不但在出現殺人預告的地點加派警力，同時也動用網路搜查隊以鎖定發文者的身分，目前已經有65人被捕，其中3人被拘留。此外，被逮的人當中過半數都是未成年者。

根據《韓聯社》報導，警察廳國家搜查本部表示，截至7日晚間6時，已在全國收到194起殺人預告。目前逮捕的65名恐嚇發文者中，有34人是未成年者，占52.3%。然而被逮捕的未成年人大多數是10歲以上、未滿14歲的「觸法少年」，也就是說即使有不法之行為，也無法根據刑法對其施以刑罰。

仁川一名10多歲未成年者6日在自己的Instagram上寫道，「我7時要在桂陽站殺20個人。」隨即就被警方逮捕。而5日也有一名未成年人在網路上揚言要在江原道原州站砍人，馬上就被警方逮捕。

▲南韓大學生開發殺人預告示警地圖。（圖／Terrorless）



隨著南韓殺人預告模仿犯不斷增加，警方已要求教育部等部門協助，預防青少年相關犯罪，並指示校園警察（SPO）加強對學生的教育。

書峴站事件發生後，警方已經在多個繁華區攔查442名可疑人士，其中14人因威脅等嫌疑被立案，大部分為持刀，也有人是攜帶毒品。

由於隨機攻擊事件與殺人預告頻傳，由4名大學生所組成的網路公司「01ab」，6日推出「Terrorless」殺人預告示警地圖，將網路上已出現的殺人預告透過地圖進行標示，內容包含預告內容與警方受理進度，引發話題。