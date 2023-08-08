南韓屌打台灣！他列5大缺點：正常人都想投胎過去　網戰翻了

▲有網友對台灣市容開酸。（圖為北市街景／記者屠惠剛攝）



記者曾羿翔／綜合報導

如果還有一次投胎機會你會選擇到南韓還是台灣？有名網友就表示，台灣現況是「爛到出汁」，以前起手一堆好牌，現在被南韓越拉越開，GDP輸了幾十年就不說了，最近快要追上了，薪水還被人家屌打，南韓基本薪資7到8萬台幣，台灣25k就在說人家物價貴，結果根本沒貴多少。該網友還提到台灣的市容、文化、穿搭、科技，最後總結「在差距這麼大的情況下，正常人都會選韓國吧。」引起網友熱烈討論。

有網友在批踢踢發文，如果下輩子只能投胎台灣或者南韓，沒有第三樣選擇，也不能都不要的話，好奇有人會選台灣嗎？南韓科技方面全方位發展，有三星、現代等大公司，半導體、汽車、造船、電器、重工業屌打歐洲。再看看台灣鐵皮屋，醜就算了，房價又高，而且文化輸出0，全台只剩一個台積電能看，然後人不化妝、穿吊嘎拖鞋走在路上，跟第三世界沒兩樣，光看街景照，歐巴穿得很潮。

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該網友還說，台灣內部快菲律賓化了，經濟、教育、外交、產業、內政都瘋狂往後掉，中產階級以上的人都不太願意生孩子，我看台灣以後可能要跟非洲比了。

貼文引起許多網友留言開戰，「我秒選台灣」、「怎麼選也是選台灣」、「但是台灣可以違規」、「韓國霸凌機率超高」、「台灣躺平比較舒服」、「台灣好多了，但我秒選瑞士」、「南韓更地獄好嗎？沒知識真可怕」、「韓國一般人你階級沒爬上去過得比台灣還慘」、「韓國人際間壓力很大且升學壓力更大」、「台灣去醫院有健保」。

也有網友表示，「在韓國工作三年的心得是...秒選韓國」、「韓國光是正常國家就贏台灣了」、「投胎成窮人都一樣爛」、「重點不是國家而是爸媽」。