前日相麻生太郎：嚇阻力不只防衛力量　必須有「打仗」的心理準備

▲麻生太郎出席凱達格蘭論壇開幕專題演講。（圖／翻攝自YouTube／凱達格蘭論壇）

記者呂晏慈／台北報導

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎率團抵台訪問，今（8日）上午出席凱達格蘭論壇發表開幕專題演講，他表示，確保區域和平穩定對日本而言，是攸關生死存亡的課題，台灣、日本、美國必須覺醒，發揮強大的嚇阻能力，必須要有打仗的心理準備，而不是只有防衛的力量就可以，必須明確的讓對手知道「為了維護台海安全我們有可能動用武力」。

睽違12年再度訪問台灣，麻生太郎表示，現在的國際環境已經從12年前承平時期，逐漸向非常時期傾斜，過去存在的風險現在更加被凸顯；台灣對日本而言是共享自由民主人權法治的基本價值，以及在經濟領域有非常緊密關係、極為重要的夥伴與友人，台灣對整個亞太地區而言，是不可或缺的朋友，而且是非常有力量的夥伴。

麻生太郎談及，現在台海和平的穩定是世界共識，對日本而言，包括台灣海峽在內的本地區都不應該發生戰爭，必須有相對應的嚇阻能力，其有3點前提：必須要有嚇阻的能力、動用武力的意志力、要讓對手充分了解前述兩點，例如過去英國與阿根廷爆發福克蘭戰爭，就是因為英國沒有讓阿根廷明確了解「我們會守護福克蘭」的訊息，最終為了解決這個問題，英國犧牲相當多士兵，才奪回福克蘭群島。

麻生太郎表示，台灣、日本、美國等有志一同的國家必須覺醒，發揮強大的嚇阻能力，「我們必須要有這樣的覺悟」，必須要有打仗的心理準備，而不是只有防衛的力量就可以，要有「萬一的時候我們會動用武力防守台灣」、「為了維護台海安全我們有可能動用武力」的意志力，並明確地讓對手知道，此外，日本必須率先向國際表明此態度。

麻生太郎說，從烏克蘭戰爭中可以看到，用武力片面改變現狀的事情什麼時候會發生，完成不得而知。他直言，無法否認，也許在不久的將來，這樣嚴重的事態會在印太地區、東亞發生；日本現在正處於第二次世界大戰後最嚴峻的安保環境當中，基於國家安全保障的戰略方針，日本在執行面已經做出重大變革，具體而言，就是從太空、網路、電磁波等領域，對陸海空的應對能力做有機的整合，提升自衛隊整體應對能力，讓部隊在威脅牽制外配備長程飛彈，提升自我防衛能力。