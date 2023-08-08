前日相麻生太郎：台灣人要有守護台灣意志　盼與新領導人合作

▲麻生太郎出席凱達格蘭論壇開幕專題演講。（圖／翻攝自YouTube／凱達格蘭論壇）

記者呂晏慈／台北報導

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎率團抵台訪問，今（8日）上午出席凱達格蘭論壇發表開幕專題演講，他表示，台灣要有守護獨立主權、生活形式的能力，台灣人民也要有守護台灣的堅決意志，期盼2024年新的領導人能與日本等國家合作，共同面對外部的挑戰及威脅。

麻生太郎直言，各位要充分認知台灣現在所處的環境，台灣應該要有防衛自己本身的獨立的主權、維持繁榮生活形式的能力，台灣人民要有守護台灣的堅決意志，當然，明年台灣面臨總統大選，希望新的領導人能夠與日本等共享普世價值的國家合作，共同面對外部的挑戰、威脅和壓力。

對於台灣加入國際組織議題，麻生太郎談及，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是一個高標準、深具意義的自由貿易協定，現在重要的夥伴台灣已經申請加入CPTPP，日本也表示歡迎台灣申請加入，這是日本一貫的立場；台灣半導體產業受到世界矚目，自1980年代嶄露頭角至今，現在也成為台灣經濟發展的火車頭，台日應該在製造、材料面合作，促進經濟穩定安全。

麻生太郎也說，他認為台灣防疫做得很棒，但為什麼只有台灣不能參加世界衛生組織（WHO），這是不行的，他呼籲有志一同的國家必須攜手合作，盼國際社會允許台灣參與國際組織，把相關經驗向世界各國分享。