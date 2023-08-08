白批賴清德沒國際觀　他列「柯失言集」：民眾黨忘記黨主席是柯文哲？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立法院黨團今（8日）舉行記者會，指民進黨2024總統參選人賴清德一連串失言引爆爭議，從「義務役不會前往戰場」、「走入白宮」到「100萬戶社宅」，沒有國際觀、已經「信賴崩盤」。對此，民進黨團回應，民眾黨好像忘記黨主席是柯文哲，有這樣的黨主席怎麼敢批評其他政黨沒有國際觀？

民進黨立委洪申翰表示，民眾黨剛剛開記者會說賴清德信賴崩盤，也舉了很多例子，但了解相關狀況後，好像他們都忘了民眾黨主席柯文哲，民眾黨說用字遣詞要謹慎、國際觀、態度反覆，但現在的三個候選人誰最值得大家信任不需要嘴巴說，7月的民調非常清楚，賴清德38.3%、柯文哲24.3％，誰最被信賴一目瞭然。

洪申翰指出，提出相關數據不是往自己臉上貼金就可以說明，如果賴清德叫信賴崩盤、國際觀有問題，柯文哲叫什麼？柯文哲這幾年說過什麼話？認為麻生太郎是安倍派、罵美國智庫葛來儀以為自己多重要、說日本政要講「台灣不可能加入CPTPP」卻被本人否認、喊當總統要組網軍攻擊北京還有民眾黨網站的Vote white vote right。

洪申翰質疑，有這樣的黨主席怎麼敢批評其他政黨沒有國際觀？要討論政策很好，但不要用扭曲方式，也應該讓數據說話，民眾黨還批評台南小巨蛋，這個政黨怎麼敢再提「巨蛋」兩個字？柯文哲執政8年間在大巨蛋問題不斷跳票、說謊，還被自己政務官打臉，很多不專業的方式處理巨蛋問題。

賴清德當台南市長時推動亞太棒球村，洪申翰指出，現在已經被認為是U12最好的場地，小選手也剛在場地上拿到亞軍，賴清德政績已經獲得國際肯定，「民眾黨哪壺不開提哪壺，你們怎麼敢提巨蛋兩個字，為什麼要用伸出臉讓人打的方式討論議題？」

洪申翰表示，賴清德接下來會陸陸續續提出國家政策和願景，從8月訪美回來到9月，會端出一道道好菜，柯文哲日前出席青商會論壇時說 「不要談國家願景」，他自己拿不出願景跟政策，還要用扭曲方式批評提出願景者，只會讓更多人看破民眾黨跟柯文哲手腳。