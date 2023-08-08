吃15盤必中！　日本藏壽司推「扭蛋課金」新制

▲日本藏壽司。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本連鎖迴轉壽司店「藏壽司」最大的特色就是，每吃5盤就可以抽一次扭蛋，不過能否抽中全憑運氣，也有不少消費者曾抱怨，中獎機率實在太低。日本藏壽司因此推出全新「保底」機制，只要消費者每盤多加10日圓（約台幣2.2元），就能保證抽3次必中獎1次，讓網友直呼，沒想到吃壽司也要課金。

日本一名網友在推特po上一張藏壽司的點餐照片表示，現在點餐分為「原價版」和「加價版」，如果用正常價格購買壽司，那麼抽中扭蛋的機率就和原先的一樣，但只要每盤加10日圓，就能保證每3次會中一次扭蛋，也就是吃15盤就能抽中扭蛋，讓網友不經直呼，「藏壽司的暗黑機制增加了。」

事實上，日本藏壽司時常推出熱門動漫、動畫或卡通的聯名扭蛋，每吃5盤可獲得一次抽獎機會，但不少消費者都曾抱怨，日本藏壽司扭蛋的中獎機率偏低。如今日本藏壽司選擇在與《寶可夢朱／紫》推出聯名扭蛋時，在部分分店上線新的保底機制，也讓許多粉絲大讚是非常棒的做法。

網友紛紛留言表示，「限定聯名款用保底很划算」、「終於不用為了扭蛋一直吃了」、「孩子想要扭蛋的話，父母的錢就花下去吧！」也有人表示，沒想到吃壽司也要課金，「其實課金真的划算」、「相比外面直接扭蛋，確實便宜」。