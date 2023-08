美國女足世界盃遭淘汰！創史上最差戰績　川普發文諷：覺醒失敗

▲美國女足世界盃止步16強提前出局,川普諷「覺醒失敗」。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

女足世界盃衛冕冠軍美國隊爆冷門,在16強對決賽慘遭瑞典淘汰,寫下史上最差戰績。美國前總統川普隨後在社群媒體發文諷刺「覺醒失敗」。事實上,這不是川普第一次對美國女足咄咄逼人,他曾多次針對女足隊長拉皮諾(Megan Rapinoe)在美國隊比賽失利時公開嗆聲。

綜合衛報、CBS報導,美國和瑞典6日進行16強賽對決,兩隊廝殺到延長賽都以0:0平局,直到PK大賽瑞典以5:4晉級8強,踢走前2屆世界盃冠軍美國隊,讓美國隊3連霸夢碎。其中,國腳兼隊長拉皮諾在PK大賽中射門失敗,讓人不敢置信,她在賽後表示,「這就像一個爛笑話,對我而言是黑色喜劇,我罰球竟然沒進。」

