美國女足世界盃遭淘汰！創史上最差戰績　川普發文諷：覺醒失敗

▲美國女足世界盃止步16強提前出局，川普諷「覺醒失敗」。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

女足世界盃衛冕冠軍美國隊爆冷門，在16強對決賽慘遭瑞典淘汰，寫下史上最差戰績。美國前總統川普隨後在社群媒體發文諷刺「覺醒失敗」。事實上，這不是川普第一次對美國女足咄咄逼人，他曾多次針對女足隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）在美國隊比賽失利時公開嗆聲。

綜合衛報、CBS報導，美國和瑞典6日進行16強賽對決，兩隊廝殺到延長賽都以0:0平局，直到PK大賽瑞典以5:4晉級8強，踢走前2屆世界盃冠軍美國隊，讓美國隊3連霸夢碎。其中，國腳兼隊長拉皮諾在PK大賽中射門失敗，讓人不敢置信，她在賽後表示，「這就像一個爛笑話，對我而言是黑色喜劇，我罰球竟然沒進。」

Heavily favored and defending champions USA women’s soccer team lost this morning to Sweden, eliminating them. Perhaps to woke?



Team USA’s downfall was delivered by anti-America, anti-woman activist Megan Rapinoe’s EMBARRASSING free kick here ????#USWNT

pic.twitter.com/QfwFQHVjPK — Johnny (@tallyman2023) August 6, 2023

與拉皮諾早有積怨的川普當然不會放過這個機會，他在自家社群平台Truth Social發文明譏暗諷，「我們很多球員公開表示對美國的敵意，其他國家隊都沒這種行為，覺醒失敗。梅根漂亮的一球，美國即將下地獄」、「美國隊輸球完全體現出，在狡猾的拜登領導下曾經偉大的國家會發生什麼事」。

Trump on USA Women’s Soccer:



“Woke equals failure. Nice shot Megan, the USA is going to hell!!!! MAGA.” pic.twitter.com/98ryO8sRGh — Election Wizard (@ElectionWiz) August 7, 2023

現年38歲的隊長拉皮諾經常直言不諱表達政治觀點，包括爭取同工同酬、追求種族平等、支持LGBTQ+等，更在球賽前以單膝跪地、拒唱國歌等方式抗議社會的不公，因此引來保守派強烈抵制，正準備2024總統大選的川普當然不會放過這個機會。

拉皮諾於2015、2019年兩度率國家隊奪冠，她曾於2019年開嗆川普，就算贏得世界盃也「絕不去白宮」，兩人自此結下樑子，川普時不時就會發文冷嘲熱諷拉皮諾。