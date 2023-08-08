地板長出「一顆狗頭」獵奇畫面曝光　她被怪聲吵醒一看嚇壞

▲女子發現自家浴室地板出現一顆狗頭。（圖／翻攝TikTok@kyndal_bret，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國田納西州女子金德爾（Kyndal Bret）被怪聲吵醒，以為住家遭人闖入。她繃緊神經、尋找聲音來源，卻目睹浴室地板上出現「一顆狗頭」，當場崩潰大喊，「這不是我的狗！」

金德爾拍攝TikTok影片表示，「我現在真的在發抖，我聽到我們正在翻新的浴室有聲音」，未料竟是狗狗從地板窟窿探出頭來，進退兩難。她難掩震驚大喊，「你是誰，你是怎麼進來這裡的，親愛的寶貝？我只想把你救出來，你能呼吸嗎？」接著拿鏡頭環顧四周，還拍到自家寵物犬若無其事地經過。

金德爾確認後發現，狗狗的頸部周圍還有空間，所以不至於被勒住、呼吸困難。她趕緊打電話請求協助，並且陪毛孩一起等待救援，幸好狗狗最後順利脫困，也憑藉項圈上的聯絡資訊，與家人團聚。

在後續更新中，金德爾推測，在暴風雨期間，狗狗跑到她家下方的架高地基（crawl space），好奇鑽進浴室地板上的窟窿，卻不小心卡住項圈。

網友們得知狗狗平安回家，全都鬆了一口氣，甚至有人大開玩笑，「牠現在是妳的狗了」、「如果我把浴室地板弄破，會長出狗狗嗎？」、「妳的狗狗假裝沒看到地板狗狗，真是笑死我了」。