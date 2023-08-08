　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基：美德防空系統「非常有效」　擊落大部分俄軍攻擊

▲▼ 愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲美國的愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基6日晚間表示，美國愛國者、德國IRIS-T等先進防空系統「非常有效」，過去一周擊落很大一部分的俄方攻擊，「已經取得重大成果」。

路透社報導，澤倫斯基肯定美德防空系統有助於烏克蘭戰況，過去一周擊落65枚各式導彈及178架攻擊無人機，其中87架為伊朗製自殺無人機Shahed。

隨著烏克蘭發動反攻，試圖驅逐占領近1/5領土的俄軍，交戰雙方都加大力道，打擊對方的軍隊、武器及基礎設施。俄羅斯宣稱擊落一架飛往莫斯科的無人機，這已經是一周內第三次類似攻擊。烏克蘭6日轟炸連接本土和克里米亞的2座橋梁，俄軍5日攻擊烏克蘭哈爾科夫一處輸血中心。

▲▼8月5至6日，全球42國在沙烏地阿拉伯港口城市吉達（Jeddah）舉行烏俄戰爭調停會談。（圖／路透）

▲全球42國在沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）舉行烏俄戰爭調停會談。（圖／路透）

5日至6日，全球42國在沙烏地阿拉伯港口城市吉達（Jeddah）舉行烏俄戰爭調停會談，據稱在關鍵議題達成共識，包括必須尊重烏克蘭領土完整與主權等，但最終沒有採取具體行動。

烏克蘭努力推動外交工作，希望獲得西方盟友以外的支持，這次會談也是其中一部分成果，總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）宣稱這次會談富有成效。不過，俄羅斯並未出席，外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）批評，西方試圖動員開發中國家支持烏克蘭，但此類努力「註定失敗」。

ET快訊
李玟老公爆靈堂受辱！2繼女列公祭名單　不堪內幕曝
三颱風全衝日本！　路徑預測曝
花4千互動三上悠亞失望！　老司機「推1頂級女優」超寵粉
「飯糰加熱吃」網喊會變胖！　營養師打臉了
快訊／2千隻鵪鶉慘死　竟是紅衣女「奉旨放生」
小兒急診爆！　醫驚見「都是這類孩子」
快訊／大雷雨襲4縣市！　警戒範圍出爐
載孕妻「國道飆172」！　她遭扣牌怒告：要法官有同理心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞洲年輕人不進工廠「只想當網紅、咖啡師」　造成美國物價更貴

韓接194起殺人預告！65人被逮「過半未成年」　大學生推示警地圖

澤倫斯基：美德防空系統「非常有效」　擊落大部分俄軍攻擊

女間諜落網！　烏國安局粉碎俄暗殺澤倫斯基陰謀

華郵：中國駭客曾攻進日本防衛網絡　驚動美方

影片曝！黑熊「脫困」出沒飛機貨艙　伊拉克航班延誤逾1小時

新加坡駐台代表：台灣一直是堅定合作夥伴

遠距工作「效率低」　連Zoom都要員工回辦公室

歐盟外交首長與王毅通話　稱歐中都盼加強關係

俄軍飛彈襲擊烏克蘭東部公寓　至少5死31傷

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

亞洲年輕人不進工廠「只想當網紅、咖啡師」　造成美國物價更貴

韓接194起殺人預告！65人被逮「過半未成年」　大學生推示警地圖

澤倫斯基：美德防空系統「非常有效」　擊落大部分俄軍攻擊

女間諜落網！　烏國安局粉碎俄暗殺澤倫斯基陰謀

華郵：中國駭客曾攻進日本防衛網絡　驚動美方

影片曝！黑熊「脫困」出沒飛機貨艙　伊拉克航班延誤逾1小時

新加坡駐台代表：台灣一直是堅定合作夥伴

遠距工作「效率低」　連Zoom都要員工回辦公室

歐盟外交首長與王毅通話　稱歐中都盼加強關係

俄軍飛彈襲擊烏克蘭東部公寓　至少5死31傷

《蒼蘭訣》1周年！王鶴棣：本座回來了　激帥側拍曝…6萬人朝聖

台灣面臨9大挑戰　工總：盼政府從8面向帶領台灣破浪前行

「一夜抱父卡實在」　警界馬東石抱萌娃宣導犯罪預防

型男副教授「畫出肌肉線條」超神！他一轉身...大票人戀愛了

大稻埕花火颱風停放2次　8／9加碼翻倍放360秒...北市警擴大交管

碼頭驚見「魚群跳躍」激大片水花　疑似天氣熱缺氧

快訊／國3南169公里自小客撞緩撞車！剩路肩可通行　車流嚴重回堵

陳建仁勘災讚高雄超前部署「不像南投」　國民黨：政府冷血至極

才爆Lisa不續約…BLACKPINK「4人同步曬合照」　出道7週年心聲惹淚崩

陳時中嗆在野「台灣的災難」　張斯綱轟：沒反省！嘴臉又回來了

關鍵字：

烏俄戰爭俄烏戰爭防空系統愛國者IRIS-T

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

睡覺1習慣更容易得糖尿病！ 美國研究示警

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

國泰聯名卡要剪嗎？官方解答

板橋林家「第八代長公子」婚宴直擊　知名母女檔主播坐鎮

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

不爽被按喇叭一路追　2男暴走當街砸爛賓士

「立秋」6生肖超旺！

薔薔被男友懷疑「變性人」氣炸：都啪過了！

更多

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面