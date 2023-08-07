誰當總統都可以…但是不要戰爭！台中里長路口掛反戰看板引熱議

▲台中市豐原區街口懸掛一個大型看板，寫著「我愛台灣，誰當總統都可以！但是不准有戰爭，我的孫子才2歲」 。（圖／截取自臉書社團路上觀察學院）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區豐原大道二段及豐南街口懸掛一個大型看板，寫著「我愛台灣，誰當總統都可以！但是不准有戰爭，我的孫子才2歲」，引發網友熱議。啟用該看板的，原來是豐田里長劉瑞銓，他說，是因看到烏俄戰爭，有小孩流離失所，心中有所感觸，相當不忍，才藉此呼籲大眾重視和平。

劉瑞銓表示，3個月前因看到網路新聞，得知烏俄戰爭打得很嚴重，且有新聞照片指出，有3、4歲的小朋友倒在馬路上，讓他看得於心不忍，而他的孫子同樣年幼，才2歲，懸掛看板只是為了表達他的想法，和平很重要。

他說，他兒子雖是義務役，但兵種為砲兵，若是兩岸發動戰爭，兒子一定是馬上被派去第一線，若是有個三長兩短，他不知如何面對。

劉瑞銓強調，他是務實的國民黨員，但也相當欣賞民進黨總統候選人賴清德，「賴曾說，和平無價，戰爭沒有贏家，受傷的都會是百姓」，這是他很喜歡的一段話，只要能重視和平，不要引發戰爭，誰當總統都無所謂。

劉瑞銓說，看板將會放置到明年1月總統大選，呼籲每一位總統參選人都重視和平，不要每到選舉就操弄人民。他也說，當地里民都很贊同他的做法，認為這是一般老百姓的心聲。