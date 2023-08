烏克蘭連轟2座克里米亞橋梁　迫使俄人民「對戰爭有感」

▲瓊加爾橋被轟出三個窟窿。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

烏克蘭武裝部隊6日宣稱,連續砲擊連接赫爾松及克里米亞半島的2座橋梁,俄方扶植官員也證實遭遇攻擊。《紐約時報》報導,基輔如今尋求破壞俄軍關鍵補給路線,把戰爭範圍擴展至新領土,並迫使俄羅斯一般人民正視克里姆林宮的戰爭。

CNN、《路透社》等外媒報導,基輔攻擊俄軍補給必經路線「瓊加爾橋」(Chonhar Bridge),以及連接赫爾松與克里米亞東北部小鎮格尼奇斯克(Henichesk)的另一座較小橋梁。

莫斯科扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫(Sergei Aksyonov)在Telegram宣布,「敵人對克里米亞北部瓊加爾橋區域發動導彈攻擊,其中一枚命中,部分導彈被防空系統擊落。路面受損,交通改道,維修工作已經開始。」

同為莫斯科扶植的赫爾松占領區行政首長薩爾多(Vladimir Saldo)宣稱,基輔使用西方提供的暴風影導彈(Storm Shadow)發動攻擊,瓊加爾橋被轟出三個窟窿,幸好結構並未受損,但有一位平民駕駛受傷。至於格尼奇斯克橋旁的天然氣管線則被破壞,逾2萬人無瓦斯可用。

The bridge over the Henichesk Strait connecting Henichesk with the Arabat Spit and the Chonhar bridge over the Syvash Bay between Crimea and the Kherson region came under fire, the occupation authorities said. pic.twitter.com/Je1YRjFHZN