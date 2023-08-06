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香港財政司長：25家創科在港落戶、擴展　投資額達170億

▲▼香港特區政府財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波6日在網誌上表示，在引進創科企業方面，港府已取得一定成績，至今已接觸超過200家企業，有逾25家已經或準備落戶香港，或者擴展其在港營運的規模。

陳茂波提到，這些企業有不少是市值或估值過百億元的創科企業，擁有行內前沿技術，首階段它們會在香港合共投資超過170億港元，創造超過4000個就業機會，大部分為科研或高管職位。

▲香港匯豐銀行。（圖／CFP）

陳茂波說，科技龍頭華為，以及電商龍頭美團、京東等，也積極擴展在港的運作和發展新業務，「特區政府正和更多內地和海外的重點企業深度商談，相信下半年會有更多重點企業在港開展業務。」

陳茂波指出，特區政府在金融科技方面也取得不錯的進展，數碼港作為香港Web3.0的基地，至今已匯聚了超過170家相關企業，它們的業務涵蓋非同質化代幣（NFT）、元宇宙、虛擬資產交易平台等，「這些企業包括獨角獸企業和行內具領導地位的交易平台，企業創辦人來自超過20個國家及地區。」

陳茂波強調，放眼全球，創科是推動經濟更高速、更高質量增長的重要引擎，創科發展直接關係到一個地方的競爭力和經濟發展進程，「面對不斷變化的外圍環境挑戰，我們要辨識大勢，發揮好自身的優勢和國家政策的支持，不斷提升自身的競爭力，同時為國家的高質量發展作出更大貢獻。」

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