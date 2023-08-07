「免費洗金戒指」洗完竟少8克　陸夫婦「王水偷金」被識破

▲陸夫婦上演「王水偷金」，民眾發現洗回來的戒指竟少了8克。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

湖北黃岡有民眾報案稱，其父親獲一對潘姓夫婦提供「免費洗金戒指」服務，洗完後戒指竟然輕了8公克，疑似被盜竊。經過調查，潘姓夫婦先後在多地用此法實施盜竊，目前2人已被依法拘留。

據《極目新聞》報導，犯罪嫌疑人潘姓夫婦騎乘摩托車在某村閒晃，表示可以免費清洗黃金首飾。60多歲的陳男一聽，想到自己兒子送的黃金戒指多年沒清洗，便想借免費清洗的機會洗一下。

潘姓夫婦接過陳男戒指，將其放在一瓶液體裡浸泡，接著開始給戒指清洗打磨，經過幾分鐘，將煥然一新的戒指交給陳男。等兒子回家，陳男向兒子炫耀剛清洗完的戒指，兒子懷疑事有隱情，於是兩人拿出戒指仔細研究，原本接近14克的戒指，拿到電子秤上量，現在僅重6克，其中8克黃金居然不翼而飛，立刻報警。

經審訊，潘姓夫婦假借清洗黃金飾品之名，暗中用特製液體「王水」將部分黃金溶解，再從中將溶解的黃金提取出來，便在眾人的眼皮下完成了一場神不知鬼不覺的盜竊。

警方提醒，清洗黃金飾品時，黃金在「王水」中浸泡時間越長，黃金重量會變輕。當黃金溶於王水後，在通過其他金屬與王水進行化學反應，讓黃金以固體狀態提取出來。

目前犯罪嫌疑人潘姓夫婦已被依法行至拘留，案件還在進一步辦理中。