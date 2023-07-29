郵政史上首套郵票復刻！大龍票黃金鑄錠2.5萬元　8／11起開賣

▲大龍獻瑞黃金鑄錠。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

經典集郵商品再現！中華郵政將發售限量大龍獻瑞系列集郵商品，包含黃金鑄錠、銀鑄錠等，以百年中華郵政史上第一套郵票「大龍票」為主題，其中銀鑄錠售3600元，黃金鑄錠2.5萬元，典藏套組8.38萬元，8月11日起開賣。

中華郵政宣布，8月11日起將發售大龍獻瑞黃金鑄錠、銀鑄錠、金銀鑄錠珍藏組及黃金鑄錠典藏版等系列集郵商品，以我國第一套郵票—大龍票為主題，採面值參分銀圖案，大龍系列集郵商品是委請中央造幣廠承鑄，細膩雕刻，歷史意義非凡。

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▲大龍獻瑞銀鑄錠。（圖／中華郵政）

其中大龍獻瑞黃金鑄錠材質為含金千分之999.9純金，重量10公克，限量發行1,000套，每套售價2萬5,000元。大龍獻瑞銀鑄錠材質為含銀千分之999純銀，重量1/2盎司，限量發行1,500套，每套售價3,600元。

大龍獻瑞金銀鑄錠珍藏組則以大龍獻瑞金、銀鑄錠為套裝組合，限量發行500組，每組售價2萬8,600元。大龍獻瑞黃金鑄錠典藏版材質為含金千分之999.9純金，重量壹台兩，限量發行600套，每套售價幣8萬3,800元。

▼大龍獻瑞黃金鑄錠典藏版。（圖／中華郵政）