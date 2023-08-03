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轉農木廢料為黃金　大地合作社創立推動循環經濟綠能再生

▲由在地民眾共同發起的大地合作社於3日在成功大學正式創立，將攜手推動農木廢料的回收與再利用，將廢料轉化為可用資源，進一步推進綠能再生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲由在地民眾共同發起的大地合作社於3日在成功大學正式創立，將攜手推動農木廢料的回收與再利用，將廢料轉化為可用資源，進一步推進綠能再生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由在地民眾共同發起的大地合作社於3日在成功大學正式創立，將攜手推動農木廢料的回收與再利用，將廢料轉化為可用資源，進一步推進綠能再生，同時實現可持續發展的目標，在政府部門鼓勵去化農林剩餘資材政策下，大地合作社的成立代表了對可持續發展的堅定承諾。

台灣一年的總用電量超過2882億度，綠電發電比例僅為8.3％，其中固態生質能燃料發電的比例幾乎為零，如何採取永續性的方式來解決能源和環境問題已然成為當今課題。

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台灣每年產生的農林剩餘資材約300萬公噸，這些寶貴資源目前大部分被視為廢棄物而被丟 棄或燃燒。這是一個極具挑戰性的問題，但同時也蘊含著巨大的潛力，在推動綠色能源再生和實現循環經濟的路上，台灣即將揭開嶄新的一頁。

大地合作社的使命在於凝聚當地民眾的力量，將農林剩餘資材進行回收再利用，經過整理、破碎、乾燥、固化，轉換為環保、零排碳、零污染 的生質能木顆粒再生能源。此合作社模式將可活化地方經濟、實現綠能並再創循 環經濟，為社會帶來實質的共享價值。

▲由在地民眾共同發起的大地合作社於3日在成功大學正式創立，將攜手推動農木廢料的回收與再利用，將廢料轉化為可用資源，進一步推進綠能再生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大地合作社籌備會主席湯競恒表示，我們相信，只有通過集體的力量和合作，才 能夠實現綠色能源再生的目標。這不僅關乎環境保護，也關乎社區的經濟繁榮。 相信將透過社員們的共營共榮，建立一個具有長遠發展潛力的合作社，實現可持續的永續生活方式和綠能再生目標。

▲由在地民眾共同發起的大地合作社於3日在成功大學正式創立，將攜手推動農木廢料的回收與再利用，將廢料轉化為可用資源，進一步推進綠能再生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大地合作社的目標與聯合國的可持續發展目標（SDGs）緊密相關，旨在消除貧 窮、提供優質教育、推動可負擔能源、實現永續城鄉和促進生產循環等倡議指標。 該合作社的成立將為台灣在地社區及其居民帶來積極的改變，為綠色未來鋪設永 續的道路。透過攜手共營，將農林剩餘資材轉化為可循環利用的再生能源，創造 台灣新能源的綠色奇蹟，引領走向更加可持續的未來，為台灣和全球共同建立更 美好的明天。

▲由在地民眾共同發起的大地合作社於3日在成功大學正式創立，將攜手推動農木廢料的回收與再利用，將廢料轉化為可用資源，進一步推進綠能再生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，「大地合作社」取名象徵著取之於大地，還之於大地的意義。大地合作社的成立源於對台 灣未來綠色能源發展的熱忱追求。台灣每年產生大量的農林剩餘資材，但目前大部分被視為廢棄物處理，而這些資源若經過回收再利用，可以成為生產綠電的寶 貴原料，同時達到環保、零排碳、零污染的效益。

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